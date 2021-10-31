بن كيران :”استشعرت بأن الحزب محتاجيني ومقديتش نخوي بيه“

هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله بن كيران، الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية، أنه استشعر بأن الحزب في حاجة إليه، ولم يستطع التحلي عنه.

وقال بن كيران بالحرف خلال كلمته اليوم الأحد بالمؤتمر الاستثنائي الذي ينظم بمدينة بوزنيقة، :”استشعرت ان الحزب في حاجة لي ومقديتش نخوي بيه“.

وأكد عبد الإله بن كيران، بأن النتائج الأخيرة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، بالاستحقاقات الانتخابية، يتحمل فيها الجميع المسؤولية وليس الأمين العام السابق سعد الدين العثماني لوحده، داعياً الجميع للعمل من أجل تدارك المرحلة وعودة الحزب لإشعاعه.

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