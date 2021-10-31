بعد الأشغال.. طرمواي الرباط-سلا يستأنف نشاطه الاعتيادي ابتداء من فاتح نونبر

هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة الطرامواي الرباط-سلا ، أن الخدمة على خطوطها ستستأنف نشاطها الاعتيادي ابتداء من فاتح نونبر المقبل.

وجاء في بلاغ للشركة أنه “بفضل التقدم المتسارع لأشغال إنجاز الممر الطرقي بتقاطع شارع الحسن الثاني وشارع العلويين بالرباط، ستسأنف الخدمة على خطوط الطرامواي نشاطها الاعتيادي ابتداء من فاتح نونبر 2021 على الساعة السادسة صباحا، بدل 4 نونبر المعلن سابقا”.

وعزا البلاغ هذه العودة السريعة لحركة المرور بين محطة “قنطرة الحسن الثاني” ومحطة “ساحة 16 نونبر” إلى “المجهودات الدؤوبة لكافة الفرق والمقاولات المنخرطة في هذا الورش بغية استئناف الخدمة لصالح المسافرين”.

يذكر أن هذا الممر الطرقي (سيدي مخلوف) يندرج في إطار أشغال تطوير العاصمة وبرنامج “الرباط مدينة الأنوار-العاصمة الثقافية للمملكة”، ومن شأنه تسهيل انسيابية حركة المرور من وإلى قنطرة الحسن الثاني.

وتدعو شركة طرامواي الرباط-سلا المستعملين الراغبين في المزيد من المعلومات، إلى الاتصال بمصلحة خدمة الزبناء “Allo Tram” التي تبقى رهن الإشارة على الرقم 0537863232.

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