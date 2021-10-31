يوتيوبر” كويتي يجمع مليون دولار في بث مباشر لدعم اللاجئين

2021-10-31 / 11:54 صباحًا
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن اليوتيوبر الكويتي “أبو فلة”، السبت، عن تمكنه من جمع مليون دولار من التبرعات، عبر حملة “دفي قلوبهم” لمساعدة اللاجئين قبل فصل الشتاء.

وشاهد البث المباشر على قناته في يوتيوب، الذي استمر أكثر من 24 ساعة، ملايين الأشخاص حول العالم، ووصل عدد المتبرعين إلى أكثر من 30 ألف شخص، ومنهم من تبرع بعشرات الآلاف من الدولارات.

وعبر أبو فلة عن شكره للمتبرعين والمتابعين في تغريدة على تويتر.

وأطلق أبو فلة الحملة يوم الخميس الماضي، بمناسبة وصول عدد المشتركين في قناته على يوتيوب إلى 20 مليون، وذلك بالتعاون والاشتراك مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لتوفير الإغاثة الشتوية لنحو 6 آلاف أسرة لاجئة ونازحة، أي أكثر من 17 ألف شخص.

وأنشأت المفوضية منصة خاصة للتبرع، وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إيمانا منه بالدور المجتمعي، قرر أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي، وصاحب أكبر قناة نموا على يوتيوب في العالم، تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية”.

وأضافت أنه تقديرا لتخطيه حاجز الـ20 مليون مشترك في قناته، “قرر إطلاق حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of دراسة تكشف حقيقة سماع البعض لـ”أصوات الموتى”

دراسة تكشف حقيقة سماع البعض لـ”أصوات الموتى”

2021-10-31 / 11:27 صباحًا
Photo of احتجاجات السودانيين ضد انقلاب البرهان: 11 قتيلاً وعشرات الجرحى

احتجاجات السودانيين ضد انقلاب البرهان: 11 قتيلاً وعشرات الجرحى

2021-10-31 / 11:04 صباحًا
Photo of أول ظهور علني لقائد حركة طالبان “الغامض”.. والصور ممنوعة

أول ظهور علني لقائد حركة طالبان “الغامض”.. والصور ممنوعة

2021-10-31 / 10:47 صباحًا
Photo of الإمارات تسحب سفيرها من لبنان على خلفية تصريحات قرداحي

الإمارات تسحب سفيرها من لبنان على خلفية تصريحات قرداحي

2021-10-31 / 9:58 صباحًا
Photo of إصابة شخص بعملية طعن داخل مترو في كوينز الأمريكية

إصابة شخص بعملية طعن داخل مترو في كوينز الأمريكية

2021-10-31 / 9:10 صباحًا
Photo of مقتل سبعة جنود خلال هجومين على دوريتين عسكريتين في مالي

مقتل سبعة جنود خلال هجومين على دوريتين عسكريتين في…

2021-10-31 / 8:00 صباحًا
Photo of تقرير: تحول زوكربيرغ إلى “ميتا” محاولة للهروب من حاضر “الفيسبوك”

تقرير: تحول زوكربيرغ إلى “ميتا” محاولة للهروب من حاضر…

2021-10-31 / 7:33 صباحًا
Photo of أمريكا تتبرع لمصر بـ 3.6 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر

أمريكا تتبرع لمصر بـ 3.6 ملايين جرعة إضافية من…

2021-10-30 / 9:45 مساءً
Photo of حدث مرتين قبل الميلاد ..رصد توهج من الدرجة القصوى X على الشمس

حدث مرتين قبل الميلاد ..رصد توهج من الدرجة القصوى…

2021-10-30 / 8:39 مساءً
Photo of قطر تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني وتدعو إلى رأب الصدع

قطر تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني وتدعو إلى رأب…

2021-10-30 / 7:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق