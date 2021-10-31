عملية شد الحبل بين الحكومة والمتظاهرين ضد الجواز الى أين ؟؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت عدد من المدن المغربية، يواصل سكانها وقفات احتجاجية، رفضا لقرار حكومي بإلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا، للتنقل بأرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة.

فقد دعا العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ، الى التظاهر اليوم الاحد 31 أكتوبر الجاري ، في كل من الدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأكادير وغيرها، من أجل التنديد بفرض “جواز التلقيح” وإلزامهم بالتطعيم لولوج الإدارات والتنقل بين الاقاليم، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

و من جانبها تعمل القوات الامنية على منع التظاهر وفق حالة الطوارئ الصحية التي لازالت سارية المفعول ، كما ساهمت بعض الاحداث كواقعة تعنيف شرطية لنساء متظاهرات في توسيع الهوة بين المتظاهرين وقرار الحكومة، مما جعل حبل الصراع يشتد مع توالي الايام بين الحكومة والمتظاهرين وسؤال يفرض نفسه إلى أي إتجاه تسير أزمة ” جواز التلقيح” ؟؟.

يوم أمس السبت تم إنتخاب بنكيران من جديد أمينا عاما لحزب المصباح ، ومباشرة بعد إنتخابه بدأت الإشارة إلى بوادر مواجهة حزبه المعارض مع حكومة أخنوش ، ويرى مهتمون أن جدل فرض ” جواز التلقيح ” سيكون القشة التي ستقسم ظهر البعير ، في مواجهة مرتقبة بين بنكيران مدعما بالمتظاهرين ضد الحكومة الحالية .

لكن محللين لهذه الأزمة ، إعتبروا أن الحكومة كان لابد مراجعة قرارها مباشرة بعد شرارة ” الرفض” ، غير أن آخرون يرون أن المجهودات التي بدلت من أجل مواجهة كورونا والامكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة للتصدي للفيروس عبر التلقيح في كل مراحله ، لا يمكن أن يتأخر في الوصول الى ” المناعة الجماعية ”

– نقاش سياسي حول الجواز مبهم

بعد منع التظاهر في المراحل الاولى من الوقفات الاحتجاجية بعدد من المدن بعد فرض الجواز ، واقعة أخرى زادت الطين بلة ، وهو منع القيادية في حزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب وهي برلمانية من دخول المؤسسة التشريعية بداعي انها لا تتوفر على ” جواز التلقيح ” وهو ما عبرت عنه حينها بكونه ” العبث ” على اعتبار أنها قدمت السلطات بمدخل البرلمان وثيقة ” الكشف السلبي للفيروس كورونا” مؤكدة أن تلك الوثيقة افضل من الجواز نفسه .

لكن مع توالي وقوع حالات إصابة الملحقين بأعراض جانبية ، لم يتم إعطاء هذه الحوادث المتفرقة ما يلزم من قبيل طرح النقاش في البرلمان عن الحالات التي تسبب لها التلقيح في اعراض مرضية ومن سيتكلف بعلاجها او تعويض لها في حالة الاصابة بعاهة مستديمة ، لكن هذا المطلب لم يجد طريقه الى قبة البرلمان، بل عوضه الخروج للشارع ، وكأن ايادي خفية تريد نزاع بين الشارع وحكومة أخنوش في أقل من شهرين عن توليها امور العباد والبلاد.

فالوضع الحالي يحتاج الى ” حكماء” من أجل تجاوز الأزمة بمقترحات معقولة وشفافة، من أجل عدم بعثرة ما تم تحقيقه من مجهودات لمواجهة جائحة كورونا، ففي الازمات تكشف معادن المسؤولين، لأن الوضع الحالي ومحيطنا الخارجي، يحتاج رص الصفوف من أجل الوطن

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