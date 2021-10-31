الإمارات تسحب سفيرها من لبنان على خلفية تصريحات قرداحي

2021-10-31 / 9:58 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية مساء السبت بيانا أعلنت فيه سحب أبوظبي لدبلوماسييها من لبنان، وذلك “تضامنا” مع السعودية على خلفية تصريحات لوزير لبناني بشأن حرب اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا، ما يشكل إحدى أكبر الأزمات بين البلد الغارق في مصاعب اقتصادية ودول الخليج الثرية.

وكانت السعودية قد استدعت الجمعة سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

وقررت البحرين القيام بالمثل ثم لحقت بهما الكويت السبت قبل أن تقرر الإمارات سحب دبلوماسييها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. كان على السيدة ج.قرداحي(الذي اكن له كل التقدير والاحترام)أن يتجنب وهو المبتدأ في السياسة وفي دولة غارقة في المشاكل أن يتجنب التصريحات السلبية ضد دول أخرى وخصوصا الجوار..نرجوا للبنان كل الخير..

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