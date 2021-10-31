ماء العينين : مؤسسات الدولة تحولت إلى استغلاليات عائلية كبيرة
قالت آمنة ماء العينين القيادية والبرلمانية السابقة عن حزب “العدالة والتنمية” أن مؤسسات الدولة تحولت في وقت قياسي من وزارات وبرلمان وجماعات ترابية ومناصب إدارية، إلى استغلاليات عائلية كبيرة حيث “يرتع” الأزواج والزوجات والأبناء والبنات في ضرب سافر بعرض الحائط كل المعايير الأخلاقية وحتى القانونية التي تمنع تضارب المصالح ومنطق الاحتكار والاستغلال.
وأكدت ماء العينين في تدوينة نشرتها على صدر صفحتها على فايسبوك، أن التخلص من حزب “العدالة والتنمية” لا يعني السكوت عن “تفويت” مؤسسات الوطن، فالأحزاب زائلة والوطن باق ومستمر، ولذلك على الناس أن يظلوا “معقولين” في المعارضة والمساندة، وأن لا يكيلوا بمكيالين، فالممارسات المرفوضة وجب مواجهتها.
ووجهت ماء العنين ملامها لمن اسمتهم “نساء السياسة المستحدثات مؤكدة أن نساء المغرب لم يناضلن لسنوات طويلة، تجرعن فيها الأمرين من أجل استقلالية النساء السياسيات، لتعصف هذه الفئة بكل شيء تحت يافطة الأزواج والآباء وأولياء النعمة.
وتابعت“أعرف مناضلات حقيقيات صرن يستحيين من الكلام عن المساواة والمناصفة وتمثيلية النساء إذا كانت ستفرز مثل هؤلاء النساء وليس مناضلات حقيقيات”.
7 تعليقات
الله يلعن لما يستحيي هل هل نسيت هذه السيدة كيف وزع اصدقادها الغنائم بينهم يوم كانوا…
Trop tard
انتم تتقاتلون من اجل الريع وحنا مالنا ، نحن نفهم اصلا ان مرافق الدولة تحولت الى استغلاليات وليس المرافق فقط بل هناك اشخاص تحولوا الى استغلاليات اشخاص اخرين مقابل تثبيتهم في مناصب وتمت حمايتهم ، لكننا نفهم جيدا انه سواء وجود حزبكم او الاحزاب الاخرى ليس الا متابعة المسار من اجل الفساد والاستغلال ، سواء اكان حزب فلان او علان كل بدوره ، الفساد وصل الى الركب وليس هناك حل الا باستبعاد هذه المنظومة التي تًُستغل وتَستغل والشعب يدفع ثمن ذالك. فل تناطحون بينكم واتركونا في نومنا العميق الى ان يفعل الله امرا كان مفعولا
مادام امر ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يفعل بعد، و مازال حبرا على الورق في الدستور فلن يتغير شيء، الكل يتكلم عن الشبيب و التجديد لكن مازلنا نرى نفس الوجوه يلعبون لعبة الكراسي الموسيقية.
فالحل باين و واضح اذا وجدت الرغبة من طرف مول المظل “الله ارحم عليها السي الجامعي” فكل شيء سهل التنفيذ.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
وهذا سبب إفلاس المؤسسة العمومية و ما تقولينه هو سبب تهافت السياسين بكل أصنافهم و أحزابهم على المناصب .
و هل هناك عاقل يزن الأمور بميزان الصدق و الأمانة و العفة و النزاهة يُصدِّق أقوال أي سياسي .
و صدق من قال ” السياسة فن الكذب “
أخر واحد يتكلم على الريع هي هاد الحولة و12 مليون اللي كنت كتاخديها هي الريع دالريع
اتحداكم تقدموا حصيلة 10 سنوات
عجاف دوزتوها علينا
قال لكم المغاربة سيروا فحالكم يوم 8 شتنبر حشموا على عروضكم وتكمشو بيعوا المقر والاخر يطفي الضو