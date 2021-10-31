ماء العينين : مؤسسات الدولة تحولت إلى استغلاليات عائلية كبيرة

هبة بريس _ الرباط

قالت آمنة ماء العينين القيادية والبرلمانية السابقة عن حزب “العدالة والتنمية” أن مؤسسات الدولة تحولت في وقت قياسي من وزارات وبرلمان وجماعات ترابية ومناصب إدارية، إلى استغلاليات عائلية كبيرة حيث “يرتع” الأزواج والزوجات والأبناء والبنات في ضرب سافر بعرض الحائط كل المعايير الأخلاقية وحتى القانونية التي تمنع تضارب المصالح ومنطق الاحتكار والاستغلال.

وأكدت ماء العينين في تدوينة نشرتها على صدر صفحتها على فايسبوك، أن التخلص من حزب “العدالة والتنمية” لا يعني السكوت عن “تفويت” مؤسسات الوطن، فالأحزاب زائلة والوطن باق ومستمر، ولذلك على الناس أن يظلوا “معقولين” في المعارضة والمساندة، وأن لا يكيلوا بمكيالين، فالممارسات المرفوضة وجب مواجهتها.

ووجهت ماء العنين ملامها لمن اسمتهم “نساء السياسة المستحدثات مؤكدة أن نساء المغرب لم يناضلن لسنوات طويلة، تجرعن فيها الأمرين من أجل استقلالية النساء السياسيات، لتعصف هذه الفئة بكل شيء تحت يافطة الأزواج والآباء وأولياء النعمة.

وتابعت“أعرف مناضلات حقيقيات صرن يستحيين من الكلام عن المساواة والمناصفة وتمثيلية النساء إذا كانت ستفرز مثل هؤلاء النساء وليس مناضلات حقيقيات”.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 10 0