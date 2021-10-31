إيطاليا..مصرع مهاجر مغربي في حادثة شغل في كازيرتا

عبد اللطيف الباز _ هبة بريس

لقي مهاجر مغربي خمسيني حتفه في حادثة شغل بمحافظة كازيرتا إثر سقوط شجرة ضخمة أثناء قيامه في إطار عمله بتهيئة و تنظيف إحدى أكبر الحدائق العمومية بالمدينة.

التفاصيل تقول إن الضحية البالغ من العمر 49سنة، يدعى قيد حياته (م . ح) كان يقوم بصيانة المساحات الخضراء وخاصة تقليم الأشجار الكبيرة. بحديقة القصر الملكي فانكسر فرع على الضحية مما جعله يفقد توازنه ليقع أرضا ويصاب غير ان قوة الضربة عجلت بوفاته، وبالرغم من سرعة تدخل فرق الإنقاذ بكل تلاوينها إلا أنها لم تفلح في إنقاذ حياته .

هذا وقد تم نقل جثة المهاجر المغربي إلى مختبر الطب الشرعي المحلي لاستيفاء باقي الإجراءات القانونية بتعليمات المدعي

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