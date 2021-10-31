مقتل سبعة جنود خلال هجومين على دوريتين عسكريتين في مالي

هبة بريس - وكالات

قتل 7 جنود ماليين، اليوم السبت، في هجومين منفصلين على دوريات للجيش قرب العاصمة المالية باماكو.

وتقع المناطق التي حدثت فيها الاعتداءات على الجيش غرب وسط البلاد، مما يشير إلى تحول العنف مناطق كانت آمنة قبل ذلك.

وقال الجيش في بيان، إن مسلحين نصبوا كمينا لدورية عسكرية قرب بلدة مورديا على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالي العاصمة باماكو، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة، وفقا لرويترز.

وأضاف الجيش، أنه بعد ساعتين انفجرت قنبلة لدى مرور شاحنة عسكرية على طريق قرب سيغو الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي باماكو، مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة.

وذكر بيان الجيش، أن “تمشيط المنطقة التي وقع فيها الحادث أسفر عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم تم تسليمهما على الفور لقوات الأمن”.

ولم يتهم الجيش المالي أي جماعة بالمسؤولية عن أي من الهجومين.

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