السيطرة على حريق بسوق للمتلاشيات بالدار البيضاء دون تسجيل ضحايا

2021-10-30 / 10:08 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم السبت، بسوق للمتلاشيات (لافيراي) بطريق أهل الغلام بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، دون تسجيل ضحايا.

وعلم لدى القيادة الجهوية للوقاية المدنية لجهة الدار البيضاء- سطات، أن الحريق خلف احتراق 5 محلات عشوائية، ومساحة (1000 متر)، عبارة عن فضاء لتجميع مخلفات السيارات (زيوت-شحوم) وعجلات مستعملة وألواح خشبية، قبل إخماده بفعل سرعة التدخل.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم لهذه الغاية، تسخير 7 شاحنات صهريجية لتطويق الحريق ومحاصرته للحيلولة دون امتداده إلى المحيط الخارجي للسوق، مؤكدا أن الحادث لم يسجل أية خسائر بشرية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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