البوليساريو تعترف بالهزيمة وتتهم مجلس الأمن الدولي “بالتقاعس”

2021-10-30 / 10:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعترفت جبهة البوليساريو الانفصالية بهزيمتها الدبلوماسية ،بعد صدور ثرار مجلس الأمن الدولي الذي أنهى أوهام قيادة مخيمات الرابوني ومعها عسكر المرادية، حيث أصدرت الجبهة ما أسمته “بيانا” يترجم مضمونه حالة اليأس والصدمة التي بات يعيشها المرتزقة .

وقالت الجبهة الانفصالية ردا على قرار مجلس الامن الدولي أنها ستصعد من “كفاحها المسلح ” مشيرة الى ما اسمته “للتقاعس والصمت المؤسف لمجلس الأمن، وخاصةً بعض الأعضاء المؤثرين، اللذين يتجليان في نص وروح قراره الجديد الذي يعد نكسة خطيرة ستكون لها أثار بالغة على السلم والاستقرار في المنطقة برمتها”.بحسب ماتتوهم به الجبهة.

وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،امس الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022”.

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” التي يجسدها المقترح المغربي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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