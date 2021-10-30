بنعبد الله :الحكومة تسرعت في فرض جواز التلقيح وتنهج سياسة الآذان الصماء “

2021-10-30 / 7:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

انتقد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قرار الحكومة المغربية الرامي الى فرض جواز التلقيح واصفا الخطوة “بالمتسرعة”.

وأضاف بنعبد الله في كلمة له خلال الدورة الثامنة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ، إن الحكومة الحالية “تسرعت” في فرض جواز التلقيح، معتبرا اعتماده “بغض النظر عما يطرحه من نقاش قانوني، كان يجب أن يسبقه نقاش وتواصل وتفسير، وأخذ بعين الاعتبار للحالات الخاصة، وإتاحة الوقت الكافي أمام المواطنين ليستعدوا من أجل التعامل السلس مع هذا الإجراء”.

وأردف بنعيد الله قائلا :” “ما يثير الاستياء والاستغراب هو بلاغ رئاسة الحكومة، الذي تجاهلت من خلاله النقاش الواسع الذي يروج داخل المجتمع حول جواز التلقيح، في إشارة منها لعزم نهج سياسة احتقار الرأي العام والتعالي عليه ونهج سياسة الأذان الصماء”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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