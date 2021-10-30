الممثل الدائم لفرنسا بمجلس الأمن : مخطط الحكم الذاتي يشكل قاعدة جدية لحل النزاع حول الصحراء

2021-10-30 / 7:09 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

جددت فرنسا، أمس الجمعة في نيويورك، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كقاعدة “جذية وذات مصداقية” للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء.

وفي هذا الصدد، أكد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أمام أعضاء مجلس الأمن عقب المصادقة على القرار رقم 2602 القاضي بتمديد ولاية المينورسو لمدة سنة، أن “فرنسا تعتبر مخطط المغرب للحكم الذاتي لعام 2007 قاعدة جدية وذات مصداقية” لتسوية هذا النزاع.

وبعد أن دعت إلى “احترام وقف إطلاق النار”، شددت فرنسا على “الدور الأساسي” لبعثة المينورسو “في الحد من مخاطر التصعيد ومن أجل استقرار المنطقة”.

كما أعربت فرنسا عن دعمها الكامل للمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء، ستافان دي ميستورا.

وفي هذا السياق، قال الممثل الدائم لفرنسا إن “القرار الذي صادقنا عليه يؤكد من جديد دعم مجلس الأمن للعملية السياسية التي يجب إعادة إطلاقها في إطار الأمم المتحدة”، مضيفا أن مباشرة دي ميستورا لمهامه يوم فاتح نونبر سيمكن من التوصل إلى حل سياسي، عادل، دائم ومقبول من الأطراف وفقا لقرارات هذا المجلس”.

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مدد ولاية المينورسو لمدة عام واحد، مع التأكيد مرة أخرى على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بنعبد الله :الحكومة تسرعت في فرض جواز التلقيح وتنهج سياسة الآذان الصماء “

بنعبد الله :الحكومة تسرعت في فرض جواز التلقيح وتنهج…

2021-10-30 / 7:45 مساءً
Photo of قرار مجلس الأمن ..دعم قوي لمسلسل الموائد المستديرة وفشل ذريع للجزائر والانفصاليين

قرار مجلس الأمن ..دعم قوي لمسلسل الموائد المستديرة وفشل…

2021-10-30 / 6:12 مساءً
Photo of هلال: يتعين مساءلة الجزائر بشأن التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف

هلال: يتعين مساءلة الجزائر بشأن التجنيد العسكري للأطفال في…

2021-10-30 / 5:27 مساءً
Photo of بنكيران في المقدمة.. البيجيدي يرشح 6 أسماء لخلافة العثماني

بنكيران في المقدمة.. البيجيدي يرشح 6 أسماء لخلافة العثماني

2021-10-30 / 3:50 مساءً
Photo of البجيديون ينتصرون لبنكيران ويصوتون برفض تأجيل المؤتمر الوطني

البجيديون ينتصرون لبنكيران ويصوتون برفض تأجيل المؤتمر الوطني

2021-10-30 / 3:08 مساءً
Photo of العثماني: قيمة البيجيدي لا تتوقف عند حجم مقاعده البرلمانية

العثماني: قيمة البيجيدي لا تتوقف عند حجم مقاعده البرلمانية

2021-10-30 / 1:11 مساءً
Photo of انطلاق أشغال المؤتمر الاستثنائي ل”البيجيدي”

انطلاق أشغال المؤتمر الاستثنائي ل”البيجيدي”

2021-10-30 / 12:12 مساءً
Photo of اعتراف كولومبيا بمغربية الصحراء… تقزيم للدور الجزائري بدول أمريكا اللاتينية

اعتراف كولومبيا بمغربية الصحراء… تقزيم للدور الجزائري بدول أمريكا…

2021-10-30 / 11:27 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية.. أمريكا تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. أمريكا تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2021-10-30 / 9:13 صباحًا
Photo of تونس ترحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء

تونس ترحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء

2021-10-30 / 8:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق