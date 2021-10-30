الحسيمة..التحرش الجنسي بسيدة يقود شخصا للسجن

هبة بريس - الحسيمة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ادان شخص بتهمة التحرش الجنسي بسيدة وقضت في حقه حيث قضت بالحبس لمدة 6 أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وبخصوص تفاصيل القضية فان الشخص المدان تحرش بسيدة عن طريق تهديدها بنشر محتويات مشينة الامر الذي دفع الضحية الى تقديم شكاية لدى المصالح الامنية التي أوقفت المعني بالامر واخضعته للتحقيق .

وتم الحكم على المدان بالحبس موقوف التنفيذ بعد دفعه لكفالة مالية، في حين تم الحكم لصالح الضحية بتعويض قدره 20 ألف درهم.

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