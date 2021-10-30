اسبانيا تمدد إغلاق المعابر الحدودية بسبتة ومليلية المحتلتين

هبة بريس - مكتب طنجة

كما كان متوقعا، قررت اسبانيا تمديد إغلاق المعابر الحدودية في كل من مليلية وسبتة المحتلتين إلى غاية نهاية شهر نونبر المقبل ، في اطار الاجراءات الوقائية ضد تفشي وباء كورونا .

ونشرت وزارة الداخلية الاسبانية في شخص فرناندو غراندي مارلاسكا، لمرسوم في الجريدة الرسمية للمملكة، يلزم السلطات بالإبقاء على حدود سبتة ومليلية المحتلتين مغلقة اعتبارا من يوم الاثنين، والذي يقضي بتمديد إغلاق الحدود البرية لمنطقة شنغن.

وكان المغرب قد اتخذ بدوره قرارا يقضي باغلاق الحدود مع اسبانيا منذ مارس الماضي حيث لازال القرلر ساري المفعول الى حيت تحسن الوضعية الوبائية .

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