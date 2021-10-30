برنامج “الفرصة الثانية “..انتقاء مواهب كروية من أجل الالتحاق بجامعات أمريكية

هبة بريس - الرياضة

نظمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشراكة مع مؤسسةSports Education Solutions يومه السبت 30 أكتوبر 2021، يوما خاصا لانتقاء مواهب كروية شابة للمشاركة في نسخة جديدة من برنامج الفرصة الثانية.

وتدخل هذه الدورة الانتقائية والتي احتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، في إطار برنامج ‘الفرصة الثانية’، وهو برنامج أطلقته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشراكة عامة-خاصة بينها وبين مؤسسة Sports Education Solutions الرائدة في المجال وطنيا.

ويعتبر برنامج ‘الفرصة الثانية’ بالمغرب الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، وهو برنامج مجاني يروم إعطاء فرصة للاعبين واللاعبات الشباب لمواصلة دراستهم وممارسة كرة القدم بالجامعات الأمريكية والاستفادة من منح تمنحها الأخيرة لتمويل مساراتهم، قبل أن يستفيدوا عند عودتهم للمغرب من دورة تكوينية تمكنهم من الانغماس في النظام الكروي وبالتالي المساهمة في تطوير الممارسة ضمن أسرة كرة القدم الوطنية.

ويدخل هذا البرنامج في إطار المخطط الوطني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير الممارسة الكروية الذكورية والنسوية عبر المملكة وجعل كرة القدم وسيلة للاندماج الاجتماعي. وللتذكير، فقد استفاد عشرات من الشابات والشباب من هذا البرنامج حيث التحقوا بالجامعات الأمريكية وأتموا مسارهم التكويني في أحسن الظروف.

كما يعتبر برنامج ‘الفرصة الثانية’ ثاني شراكة تجمع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمؤسسة Sports Education Solutions، بعد إحداث مسارات ومسالك دراسة-رياضة في كرة القدم النسوية والذي يجمع الطرفين بوزارة التربية الوطنية على الصعيد الوطني وأكاديمية التربية والتكوين الرباط-سلا-القنيطرة على الصعيد الجهوي.

وجدير بالذكر، أن مدربين لكرة القدم بالجامعات الأمريكية المشاركة في البرنامج قاموا في وقت سابق بزيارة للمملكة لمعاينة التطور الذي عرفته المنظومة الكروية ببلادنا، والانكباب على المعايير التي يعتمدونها لانتقاء المشاركين في البرنامج كالمهارات الكروية والكفاءات الأكاديمية كما ناقشوا مع الساهرين على هذا البرنامج بالمغرب مختلف الوسائل الكفيلة بتقوية واستدامة هذا البرنامج.

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