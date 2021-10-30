لقاح
لقاح كورونا

أزيد من 24 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

2021-10-30 / 5:42 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، أن مليون و 389 ألف و 062 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في نشرتها اليومية، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 22 مليون و 033 ألف و 991 شخصا.

كما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و192 ألف و806 شخصا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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