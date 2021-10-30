أزيد من 24 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا
هبة بريس
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، أن مليون و 389 ألف و 062 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19).
وذكرت الوزارة في نشرتها اليومية، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 22 مليون و 033 ألف و 991 شخصا.
كما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و192 ألف و806 شخصا.
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2 تعليقات
هههههه الا 80 مليون اللي تلقات اللكاح ،
نفس احصائيات الانتخابات حيث 16% من صوتوا رجعوها 80% hhh
الله يجعل البركة . طلقوا الإقتصاد. كلنا في مركب واحد.