صفرو.. “راسب” بامتحان السياقة يعتدي على موظف بمصلحة تسجيل السيارات
تعرض موظف بمصلحة تسجيل السيارات و العربات التابعة لمديرية وزارة النقل و اللوجستيك بصفرو أول أمس الخميس 28 أكتوبر الجاري، لاعتداء شنيع من طرف مواطن رسب في اجتياز نيل رخصة إمتحان السياقة داخل حلبة الإمتحان بطريق بودرهم.
وتعود تفاصيل الواقعة، حينما رسب المعتدي في اجتياز امتحان رخصة السياقة و في ظرف وجيز باغث الموظف بمصلحة تسجيل السيارات و العربات التابعة لمديرية وزارة النقل و اللوجستيك بصفرو أثناء قيامه بعمله داخل حلبة الامتحان ووجه له ضربة قوية على مستوى الوجه تسببت له في كسر أنفه، كما أصابه على مستوى الظهر بواسطة أحجار التقطها من مكان حلبة الامتحان ليرسله على وشك السرعة الى مستعجلات صفرو و لعدم الاختصاص تم تحويله الى مستشفى عمر الادريسي بفاس لتلقي الاسعافات الضرورية ، فيما المعتدي فر إلى وجهة غير معلومة .
هدا فقد تقدم الضحية بشكاية لدى مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن صفرو ، وتم الإستماع إلى أٌقواله في محضر قانوني، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة ، وحصل على شهادة طبية حددت فيها مدة العجز في 23 يوما.
فيما البحث لازال جاريا لإيقاف المتهم وعرضه على العدالة لتكييف فصول المتابعة في حقه وتحديد التهم الموجهة إليه.
8 تعليقات
السلام عليكم
الضغط يولد الانفجار
يجب على المسؤليين التدخل لوضع حد للخروقات الجسيمة التي ترافق سير الامتحانات والمحابات القدرة التي يستفيد منها البعض مقابل بعض الدريهمات
بعض مدربي السياقة يتحكمون في سير الامتحانات والامر غي المكلخين والجهلة من يسيرون الامتحانات التطبيقية بصفرو باعتباري ابن المنطقة ومتتبع المرجو وضع حد الرشوة مستفحلة 400 صنف ب و500 صنف ج. و. د الحرام اللي تيوكلو لاولادهم غادي يخرج فيهم
والله المهزلة بصفرو
Il faut reconnaître que ces personnes responsables de l’examen du permis sont très corrompues et elles exigent un tarif pour tout candidat à cette épreuve. Tout le monde sait qu’il faudrait verser 300 dh ou 400 dh ou 500 dh afin de réussir cet examen. Tout le monde n’a pas les moyens de faire plaisir à ces gens corrompus et assoiffés d’argent.
ندين وبشدة هذا العمل الشنيع الا أخلاقي اتجاه هذا الموظف الخلوق و النزيه في عمله إنسان الله اعمر ليه الدار
ندين وبشدة هذا العمل الشنيع الا أخلاقي اتجاه هذا الموظف النبيل والنزيه في عمله الله اعمر ليه الدار كنت حاضر في الواقعة ضربو على غفلة
ندين وبشدة هذا العمل الشنيع الا أخلاقي اتجاه هذا الموظف النبيل والنزيه في علمه إنسان آلله اعمر ليه الدار
ندين وبشدة هذا العمل الشنيع الا أخلاقي اتجاه هذا الموظف النبيل والنزيه في عمله الله اعمر ليه الدار انسان نزيه
من المضحك رؤية التعليقات حول فساد الموظفين في حين تلك الجمل المتداولة حول “الرشوة…” لا يجرؤ المرء على قولها أمامهم نظرا لصرامتهم حول الموضوع ،…
ندين وبشدة هذا العمل الشنيع الا أخلاقي اتجاه هذا الموظف النبيل والنزيه في عمله رجل آلله اعمر ليه الدار كنت حاضر فاش غفلو بالضربة