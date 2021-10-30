صفرو.. “راسب” بامتحان السياقة يعتدي على موظف بمصلحة تسجيل السيارات

ع محياوي – هبة بريس

تعرض موظف بمصلحة تسجيل السيارات و العربات التابعة لمديرية وزارة النقل و اللوجستيك بصفرو أول أمس الخميس 28 أكتوبر الجاري، لاعتداء شنيع من طرف مواطن رسب في اجتياز نيل رخصة إمتحان السياقة داخل حلبة الإمتحان بطريق بودرهم.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما رسب المعتدي في اجتياز امتحان رخصة السياقة و في ظرف وجيز باغث الموظف بمصلحة تسجيل السيارات و العربات التابعة لمديرية وزارة النقل و اللوجستيك بصفرو أثناء قيامه بعمله داخل حلبة الامتحان ووجه له ضربة قوية على مستوى الوجه تسببت له في كسر أنفه، كما أصابه على مستوى الظهر بواسطة أحجار التقطها من مكان حلبة الامتحان ليرسله على وشك السرعة الى مستعجلات صفرو و لعدم الاختصاص تم تحويله الى مستشفى عمر الادريسي بفاس لتلقي الاسعافات الضرورية ، فيما المعتدي فر إلى وجهة غير معلومة .

هدا فقد تقدم الضحية بشكاية لدى مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن صفرو ، وتم الإستماع إلى أٌقواله في محضر قانوني، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة ، وحصل على شهادة طبية حددت فيها مدة العجز في 23 يوما.

فيما البحث لازال جاريا لإيقاف المتهم وعرضه على العدالة لتكييف فصول المتابعة في حقه وتحديد التهم الموجهة إليه.

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