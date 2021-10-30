الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان

2021-10-30 / 4:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وقال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، إن “قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة”.

وأشار المرر إلى “استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية”، فيما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن “الدولة قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان”.

وجاءت الخطوة الإماراتية على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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