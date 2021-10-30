بنكيران في المقدمة.. البيجيدي يرشح 6 أسماء لخلافة العثماني

2021-10-30 / 3:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رشح المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ستة أسماء لخلافة سعد الدين العثماني على رأس الأمانة العامة.

وتم ترشيح كلا من عبد الإله بنكيران، وعبد العزيز عماري، وجامع المعتصم، وعبد الله بووانو، ثم إدريس الأزمي الإدريسي، ومحمد الحمداوي.

وفي هذا الصدد، عبر كل من المعتصم والأزمي والحمداوي عن اعتذارهم عن الترشح لقيادة الحزب، لتنحصر المنافسة على كل من بنكيران والعماري وبوانو.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫5 تعليقات

  1. لا نرضى عن عبد الإله. بديلا
    عبد الإله رجل المرحلة القادمة
    عبد الإله رجل ليكون الحزب اولايكون
    عبد الإله رجل شعبوية وصراحة

  3. سي عبد الإله بن كيران الله اكون في عونه تحمل كثيرا أعباء هاذا الحزب وصبر ولكن بعض الاخوة سامحهم الله لايهمهم الا المناصب والاستوزار فبعد ان وصل الحزب الي القمة في عهد الاستاذ عبد الاله ب 126مقعد سيتركونه له ب 13مقعد كل التضامن مع السي عبد الإله. لان الحزب في حالةالاحتضار

  5. ورقة حزب العدالة وتنمية قد أحرقت والقيادة المرشحة وجوه مستهلكة وكل واحد فيهم له مأخذ كل ماعليه أن يفعلونه هو الإعتكاف في المساجد وترك السياسة لكي يغفر لهم لله ما فعلوه بالشعب

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