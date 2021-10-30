بنكيران في المقدمة.. البيجيدي يرشح 6 أسماء لخلافة العثماني

هبة بريس - الرباط

رشح المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ستة أسماء لخلافة سعد الدين العثماني على رأس الأمانة العامة.

وتم ترشيح كلا من عبد الإله بنكيران، وعبد العزيز عماري، وجامع المعتصم، وعبد الله بووانو، ثم إدريس الأزمي الإدريسي، ومحمد الحمداوي.

وفي هذا الصدد، عبر كل من المعتصم والأزمي والحمداوي عن اعتذارهم عن الترشح لقيادة الحزب، لتنحصر المنافسة على كل من بنكيران والعماري وبوانو.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 10 0