بنكيران في المقدمة.. البيجيدي يرشح 6 أسماء لخلافة العثماني
هبة بريس - الرباط
رشح المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ستة أسماء لخلافة سعد الدين العثماني على رأس الأمانة العامة.
وتم ترشيح كلا من عبد الإله بنكيران، وعبد العزيز عماري، وجامع المعتصم، وعبد الله بووانو، ثم إدريس الأزمي الإدريسي، ومحمد الحمداوي.
وفي هذا الصدد، عبر كل من المعتصم والأزمي والحمداوي عن اعتذارهم عن الترشح لقيادة الحزب، لتنحصر المنافسة على كل من بنكيران والعماري وبوانو.
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5 تعليقات
لا نرضى عن عبد الإله. بديلا
عبد الإله رجل المرحلة القادمة
عبد الإله رجل ليكون الحزب اولايكون
عبد الإله رجل شعبوية وصراحة
Ila mazbalat tarikh hizb nefa9 oultijar din
سي عبد الإله بن كيران الله اكون في عونه تحمل كثيرا أعباء هاذا الحزب وصبر ولكن بعض الاخوة سامحهم الله لايهمهم الا المناصب والاستوزار فبعد ان وصل الحزب الي القمة في عهد الاستاذ عبد الاله ب 126مقعد سيتركونه له ب 13مقعد كل التضامن مع السي عبد الإله. لان الحزب في حالةالاحتضار
رباعت المهرجين المنافقين اللي تغناو هما و فقرو المواطنين الضعفاء الى مزبلة التاريخ وغير حلمو وزيدو حلمو
ورقة حزب العدالة وتنمية قد أحرقت والقيادة المرشحة وجوه مستهلكة وكل واحد فيهم له مأخذ كل ماعليه أن يفعلونه هو الإعتكاف في المساجد وترك السياسة لكي يغفر لهم لله ما فعلوه بالشعب