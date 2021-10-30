رفقة نواب الجماعة.. أخنوش يتفقد عدة مشاريع لفائدة ساكنة أكادير
قام عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير، صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية لتتبع سير أشغال عدد من المشاريع والأوراش التي تهدف لتنشيط الحياة الرياضية والترفيهية بالمدينة، بحضور أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، وعدد من نواب رئيس المجلس الجماعي.
واطلع عزيز أخنوش على تفاصيل المستوى المتقدم الذي وصلت إليه أشغال ملعب القرب بحي أنزا، حيث يرتقب أن يتم افتتاحه للعموم نهاية الأسبوع المقبل، ويضم عدة فضاءات للعب كرة القدم، وكرة السلة، فضلا عن ساحات للتزحلق على اللوح وباحات للعب الأطفال.
وفي هذا السياق، يعتزم المجلس فتح ملعبين للقرب في كل أسبوع طيلة 4 أشهر، انطلاقا من شهر نونبر المقبل، وهي مشاريع تهدف لتنشيط الحياة الرياضية خاصة في صفوف شباب المدينة، وتمكينهم من فضاءات ترفيهية قريبة منهم.
من جانب ثان، اطلع رئيس مجلس مدينة أكادير ونوابه ووالي الجهة على التفاصيل المتعلقة بمشروع تجديد وإعادة تهيئة حديقة عمومية بحي الداخلة، والتي تمتد على مساحة تبلغ حوالي 5 هكتارات، وتضم مسرحا للعموم في الهواء الطلق، ومنبتا فضلا عن مساحات خضراء لفائدة الساكنة.
19 تعليقات
يجب المشاريع تعم الفائدة على المغرب بأكمله من طنجة إلى لكويرة هههههههههههه
ملاعب المغرب كلها مخربة يجب ياسيد اخنوش إعادة هيكلة الملاعب الرياضية بالمغرب.
يجب ان تراعي لصيادين من أجل حماية الثروة السمكية البحرية التي يتماعش منها الصياد البحري.
أكادير جد ماسة إلى التغير والاصلاح بالاخص مجال الترفيه والتعليم وفرص عمل حتى تظهر للساكنة مدى اهتمامك بهم.
المشكلة لااعرف كيف تميز بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس الجماعي ووالي الجهة .ياسيد اخنوش انا اجازي وحاصل على الدكتورة ولم أجد عمل . سلم لي واحد من هذه المناصب لديك هههههههههههه
المغرب يرد منك الاستثمارات الحقيقية والكبرى كي تعم الفائدة على الجميع…
اش هد الشيئ في هد البلاد واش اخنوش رئيس الحكومة او رئييس جماعة اكادير وحدة منهم يا رئيس الحكومة او اكادير
تعتبر مدينة أكادير من المدن الكبرى السياحة بامتياز لهذا يجب الاهتمام بها اكثر.
يجب عليك ياسيد اخنوش بالنهوض الى مغرب أفضل بكثير من السابق وبالاخص في المدن السياحية…
يجب بناء ورشات عمل داخل المدينة السياحية المثيرة للجمال….
نتمنى لمدينة أكادير ان تكون من أجمل المدن المغربية وتكون عروسة سوس..
هذآ هو الرجل المثالي.ان تصويتنا عليه لم يذهب هباءا منثورا.
المغرب كله يريد الإصلاح والتغير مثل هذه المشاريع والتي ستؤدي بالمغاربة الى الازدهار والتقدم والرخاء والعمل بروح وطنية ومسؤولية إتخاذ القرارات الصائبة…
ياسيد اخنوش نريد الانخفاض في المواد الأساسية الضرورية للحياة هذآ هو التغير بالنسبة للفقير من اجل عيشة كريمة وراضية مرضية…
نريد التغير في الملاعب الرياضية بالمغرب حتى تشرف المغرب في المقابلات الكروية…..
نطالب من سيادتك التغير والاصلاح في المغرب بأكمله.هههههه
إنك رجل سياسي عقلاني بامتياز يعرف التصرف والمعاملة الحسنة بين المواطنين..
ربي يوفقك في مشاريعك نتمنى لك التألق والازدهار والتقدم في مسيرتك السياسية ..
يجب مراعاة المواطن البسيط الذي يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في معيشته اليومية الأسعار ساروخية والاجور منخفضة ووووووووو آلله يكون في المسكين.