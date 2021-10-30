رفقة نواب الجماعة.. أخنوش يتفقد عدة مشاريع لفائدة ساكنة أكادير

هبة بريس - أكادير

قام عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير، صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية لتتبع سير أشغال عدد من المشاريع والأوراش التي تهدف لتنشيط الحياة الرياضية والترفيهية بالمدينة، بحضور أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، وعدد من نواب رئيس المجلس الجماعي.

واطلع عزيز أخنوش على تفاصيل المستوى المتقدم الذي وصلت إليه أشغال ملعب القرب بحي أنزا، حيث يرتقب أن يتم افتتاحه للعموم نهاية الأسبوع المقبل، ويضم عدة فضاءات للعب كرة القدم، وكرة السلة، فضلا عن ساحات للتزحلق على اللوح وباحات للعب الأطفال.

وفي هذا السياق، يعتزم المجلس فتح ملعبين للقرب في كل أسبوع طيلة 4 أشهر، انطلاقا من شهر نونبر المقبل، وهي مشاريع تهدف لتنشيط الحياة الرياضية خاصة في صفوف شباب المدينة، وتمكينهم من فضاءات ترفيهية قريبة منهم.

من جانب ثان، اطلع رئيس مجلس مدينة أكادير ونوابه ووالي الجهة على التفاصيل المتعلقة بمشروع تجديد وإعادة تهيئة حديقة عمومية بحي الداخلة، والتي تمتد على مساحة تبلغ حوالي 5 هكتارات، وتضم مسرحا للعموم في الهواء الطلق، ومنبتا فضلا عن مساحات خضراء لفائدة الساكنة.

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