ريان إير: البرتغال منعت الشركة من فتح 3 مسارات جديدة مع المغرب

2021-10-30 / 3:19 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة ريان إير الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة اليوم السبت أن البرتغال منعتها من فتح ثلاثة مسارات جديدة من لشبونة إلى المغرب.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة سوف تتسبب في إلغاء رحلات لأكثر من ثلاثة آلاف راكب برتغالي، اعتبارا من غد الأحد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضافت “هذا خرق واضح لاتفاقية الاتحاد الأوروبي للسماوات المفتوحة القائمة مع المغرب”.

وتعتزم الشركة الترتيب لمسارات سفر بديلة أو إعادة الأموال للركاب المتضررين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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