البجيديون ينتصرون لبنكيران ويصوتون برفض تأجيل المؤتمر الوطني

هبة بريس

صادق المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، بالرفض على مشروع قرار بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع كما تم تقديمه من قِبل الأمانة العامة للحزب، وصادق عليه المجلس الوطني للحزب، القاضي بحصر مدة التأجيل في سنة واحدة.

وتقرر تكليف الأمانة العامة المقبلة بمعية المجلس الوطني وفق القوانين الجاري بها العمل، بتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني العادي التاسع.

وصوت على القرار 901 مؤتمر بالرفض، مقابل 374 مصوت وافق عليه.

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