العثماني: قيمة البيجيدي لا تتوقف عند حجم مقاعده البرلمانية
هبة بريس
أكد سعد الدين العثماني، أن العمل السياسي في حزب العدالة والتنمية لا يقتصر على اللحظة الانتخابية.
وذكر العثماني، في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت ببوزنيقة، أن قيمة الحزب لا تتوقف عند حجم المقاعد البرلمانية التي قد يحوزها في هذه الانتخابات أو تلك، عبل على أهمية ذلك ودوره في الإصلاح والتدافع السياسي.
وشدد العثماني على أن الحزب ليس مجرد دكان انتخابي يلجأ إليه البعض برسم كل استحقاق، كما هو حال كثير من الأحزاب، بل هو مشروع إصلاحي كبير، وحزب سياسي حقيقي .
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18 تعليقات
ياعثماني الم ترد الانسحاب من السياسة.
واش نتوما مازالين كتحلمو الشعب عاق بالديماغوجية ديالكوم ورماكوم وضربكوم بالضريبة القاضية لقد اصبحتم في خبر كان فماعمركوم تحلموا بالرجوع الى مزبلة التاريخ
منذ خمس سنوات وانت تلهب .الم تشبع ماكفايا لانريد في السياسة.
يجب ان تكون لديك كرامة . الشعب المغربي يريد منك الانسحاب من السياسة وانت متشبت بها هههههههههههه
الم تكفيك الهزيمة تريد هزيمة أخرى ولكن هذه عادتكم بدون كرامة وسيادة…
إن قرارتك التافهة هي التي جعلتك تنهزم في الانتخابات الرئاسية .راجع نفسك جيدا ياسيد العثماني….
الاتدري مافعلته في نفوس المغاربة. لقد حطمت نفسية المواطن البسيط الذي لا يملك اي شيء ماعدا صداع الرأس منك هههههههههههه.
لانريد سماع أخبار على هذا الحزب وانتهى الكلام.
حتى صلينا عليك صلاة الجنازة لماذا رجعت ليس لديك وجه بستحي…
انت تريد رد الاعتبار للسيد بنكيران هههههههههههه
واو قيتكم لا تتوقف عند الانتخابات بل توقف عند 10 سنوات عجاف مرت علينا قي لكم بطريقة لبقة ” سيرو فحالكم ” لكن لم تفهموا الرسالة
لقد اصبح العثماني شئ لا محل له من الإعراب هههههههههههه
انتهى أمرك ودفناك بدون رجعة .لقد كرهت الناس فيك .ولم تكن ذرة حب تجاهك…..
لقد دمرت عقول الناس ونفسيتهم حسبي الله ونعم الوكيل فيك..
بسببك دمرت الاقتصاد الوطني والطبقة الكادحة والفقيرة التي لآ حولة لها ولا قوة الا بالله …
نريد محاسبتك أولا قبل أن تتحدث ..اين هي أموال الشعب المغربي ؟؟؟؟؟
بسببكم المواطن عانى منكم كثيراً بعدما نسينا ها انت تعيد الكرة من جديد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
يجب أن تكون لديك ذرة كرامة لا اختفيت من السياسة وتركتها لاسيادك الذين يستحقونها بكل مصداقية وشفافية..