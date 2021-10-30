سعد الدين العثماني

العثماني: قيمة البيجيدي لا تتوقف عند حجم مقاعده البرلمانية

2021-10-30 / 1:11 مساءً
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هبة بريس

أكد سعد الدين العثماني، أن العمل السياسي في حزب العدالة والتنمية لا يقتصر على اللحظة الانتخابية.

وذكر العثماني، في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت ببوزنيقة، أن قيمة الحزب لا تتوقف عند حجم المقاعد البرلمانية التي قد يحوزها في هذه الانتخابات أو تلك، عبل على أهمية ذلك ودوره في الإصلاح والتدافع السياسي.

وشدد العثماني على أن الحزب ليس مجرد دكان انتخابي يلجأ إليه البعض برسم كل استحقاق، كما هو حال كثير من الأحزاب، بل هو مشروع إصلاحي كبير، وحزب سياسي حقيقي .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫18 تعليقات

  2. واش نتوما مازالين كتحلمو الشعب عاق بالديماغوجية ديالكوم ورماكوم وضربكوم بالضريبة القاضية لقد اصبحتم في خبر كان فماعمركوم تحلموا بالرجوع الى مزبلة التاريخ

  7. الاتدري مافعلته في نفوس المغاربة. لقد حطمت نفسية المواطن البسيط الذي لا يملك اي شيء ماعدا صداع الرأس منك هههههههههههه.

  11. واو قيتكم لا تتوقف عند الانتخابات بل توقف عند 10 سنوات عجاف مرت علينا قي لكم بطريقة لبقة ” سيرو فحالكم ” لكن لم تفهموا الرسالة

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