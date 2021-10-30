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لبنان: حريصون على الحفاظ على العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي

2021-10-30 / 12:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكدت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، أنها حريصة على الحفاظ على العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، بعد انتهاء اجتماع الخلية الوزارية بشأن توتر العلاقات مع السعودية.

وأكدت الحكومة اللبنانية أنها “ستواصل العمل لأن البلاد لا تتحمل البقاء دون حكومة بسبب أوضاعها الصعبة”، مؤكدة حرصها على “بقاء لبنان في الصف العربي”.

وقال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن “الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة”.

وأضاف: “تواصلنا مع الأمريكيين لحضور اجتماع خلية الأزمة لأنهم قادرون على معالجة الراهنة مع دول الخليج العربية”.

وكانت قد عقدت خلية الأزمة الوزارية في لبنان اليوم، اجتماعا في وزارة الخارجية لبحث الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، بناء على طلب رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي.

وفي بيان لها، أكدت خلية الأزمة الوزارية أن مهمتها الأساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المستجد مع السعودية ودول الخليج.

وأشارت إلى أن “ما يحدث مع السعودية ودول الخليج مشكلة وليس أزمة”، داعية إلى “الحوار الأخوي مع السعودية ودول الخليج لحل المشكلة المستجدة”.

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