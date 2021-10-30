انطلاق أشغال المؤتمر الاستثنائي ل”البيجيدي”

2021-10-30 / 12:12 مساءً
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هبة بريس

انطلق صباح يومه السبت، المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، بالمركب الرياضي مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة.

وأعلن جامع المعتصم رئيس المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، عن افتتاح المؤتمر الاستثنائي بعد اكتمال النصاب القانوني.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد المعتصم على أن هذا المؤتمر استثنائي تنظيميا وقانونيا، وكذا على المستوى السياسي، بعد استقالة الأمانة العامة، إثر النتائج التي تحصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة.

وأضاف المعتصم أن هذه النتائج، شكلت صدمة حقيقية ورجة كبيرة، تستلزم استخلاص الدروس والعبر، للانطلاق من جديد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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