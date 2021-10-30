الجامعة العربية: قلقون من تدهور علاقات لبنان بدول الخليج

هبة بريس - وكالات

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن قلقه للتدهور السريع الحاصل في العلاقات اللبنانية الخليجية.

واعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بحسب ما جاء في بيان اليوم السبت أن الأزمة، التي تسببت فيها تصريحات وزير الإعلام اللبناني وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها ولا يذكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة، في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموماً والخليجي خصوصاً.

كما أضاف أن الأمين العام يأمل بوضع حد لتدهور تلك العلاقات و تهدئة الأجواء مع السعودية، ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك الأخوة التي تربط لبنان بأشقائه في دول الخليج والدول العربية.

وكانت السعودية أعلنت مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان، وطلبت مغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

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