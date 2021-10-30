الجامعة العربية: قلقون من تدهور علاقات لبنان بدول الخليج

2021-10-30 / 10:25 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن قلقه للتدهور السريع الحاصل في العلاقات اللبنانية الخليجية.

واعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بحسب ما جاء في بيان اليوم السبت أن الأزمة، التي تسببت فيها تصريحات وزير الإعلام اللبناني وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها ولا يذكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة، في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموماً والخليجي خصوصاً.

كما أضاف أن الأمين العام يأمل بوضع حد لتدهور تلك العلاقات و تهدئة الأجواء مع السعودية، ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك الأخوة التي تربط لبنان بأشقائه في دول الخليج والدول العربية.

وكانت السعودية أعلنت مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان، وطلبت مغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق…

2021-10-29 / 10:28 مساءً
Photo of المخابرات الأمريكية: فيروس كورونا لم يتم تخليق

المخابرات الأمريكية: فيروس كورونا لم يتم تخليق

2021-10-29 / 9:41 مساءً
Photo of واشنطن تطلب من 55 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد خلال أشهر

واشنطن تطلب من 55 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد خلال…

2021-10-29 / 9:14 مساءً
Photo of اعتقال عشرات الأشخاص في الهند لعرقلتهم أداء مسلمين صلاة الجمعة

اعتقال عشرات الأشخاص في الهند لعرقلتهم أداء مسلمين صلاة…

2021-10-29 / 8:31 مساءً
Photo of السعودية تتقدم بطلب لاستضافة أكسبو 2030

السعودية تتقدم بطلب لاستضافة أكسبو 2030

2021-10-29 / 7:28 مساءً
Photo of السعودية تدرس قطع العلاقات مع لبنان

السعودية تدرس قطع العلاقات مع لبنان

2021-10-29 / 6:24 مساءً
Photo of إلغاء مئات الرحلات الجوية في الصين لمواجهة بؤر وبائية جديدة

إلغاء مئات الرحلات الجوية في الصين لمواجهة بؤر وبائية…

2021-10-29 / 4:08 مساءً
Photo of للقضاء على البدانة.. إسبانيا تحظر إعلانات الحلويات الموجهة للأطفال

للقضاء على البدانة.. إسبانيا تحظر إعلانات الحلويات الموجهة للأطفال

2021-10-29 / 1:07 مساءً
Photo of بعد نحو عامين على ظهوره.. تسجيل أول إصابة بكورونا في هذه الدولة

بعد نحو عامين على ظهوره.. تسجيل أول إصابة بكورونا…

2021-10-29 / 11:25 صباحًا
Photo of الصين تبدأ تطعيم الأطفال من 3 إلى 11 عاما ضد كورونا

الصين تبدأ تطعيم الأطفال من 3 إلى 11 عاما…

2021-10-29 / 10:33 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق