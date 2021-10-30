النمودج التنموي
شكيب بنموسى

هذه حقيقة إحالة بنموسى لتقارير “سوداء” لمدير أكاديمية الرباط على النيابة العامة

2021-10-30 / 9:59 صباحًا
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هبة بريس

نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خبرا يزعم إعطاء تعليمات لإحالة تقارير “سوداء” لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط -سلا-القنيطرة على النيابة العامة.

وأكدت الوزارة ، في بلاغ توضيحي ، أنه ” على إثر تداول خبر يزعم أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعطى تعليمات صارمة للمفتش العام للوزارة من أجل إحالة تقارير سوداء لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة على النيابة العامة من أجل التحقيق فيها قضائيا، فإن الوزارة، تنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر، وتؤكد أن كل ما ورد في المقال المذكور مجرد ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة “.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة إذ ” تنفي هذا الخبر الزائف، فإنها تخبر كافة الصحفيات والصحفيين، أن المديرية المكلفة بالتواصل بالوزارة رهن إشارتهم للإجابة عن كل أسئلتهم واستفساراتهم، تفاديا لنشر معطيات وأخبار مغلوطة “.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫20 تعليقات

  2. هناك مدارس عمومية.لم يتم تغيرهامنذ زمان .ولازالت بنيتها التحتية والخدمات الخاصة لايمكنك التحدث عنها ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  4. ياسيد بنموسى يجب عليك زيارة المدارس في الأماكن الهشة كيف يدرسون فيها بالاخص في فصل الشتاء .السقف يتقاطر بماء المطر والاستاذ يضع عليه البلاستيك .القسم يصبح على شكل بركة هههههههههههه

  8. يجب أن يكون عمل مشترك بين الحكومة الجديدة ووزارة التربية والتعليم في ترميم وصيانة المدارس العمومية . لأن المدارس العمومية هي التي تكون أجيال المستقبل الجديد …

  10. المسؤولية يتحملها وزير التربية والتعليم وذالك بالاهتمام بالمدارس العمومية لان منها ينبع العلم كما قال تعالى في كتابه الكريم (اقرأ بإسم ربك الأعلى الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وبك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم…) صدق الله العظيم.

  13. يجب العناية بالمدارس العمومية وبالاخص المجال القروي والنهوض به ودعمه ماديا ومعنويا حتى ترجع الثقة الكاملة بين الآباء ووزارة التربية والتعليم من أجل النهوض بمنظومة التعليم وجودته…

  18. واسي بن موسى ا وزير الداخليه السابق و الساهر على النمودج الاموي….وزاره كلشي خاصو يمشي للنيابه العامه.اش من تعليم واش من صحه واش من سكن. كاين الله سبحانه. لبلاد مصوها ذوك لي على بالك

  20. الحقيقة يعلمها الله منذ يمين والدخان يتصاعظ من تلك الجهة ويأتي بلاغ يكذب ما فعلته السنين .ضحك مكشوف على الذقون .؟؟؟

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