هذه حقيقة إحالة بنموسى لتقارير “سوداء” لمدير أكاديمية الرباط على النيابة العامة
نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خبرا يزعم إعطاء تعليمات لإحالة تقارير “سوداء” لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط -سلا-القنيطرة على النيابة العامة.
وأكدت الوزارة ، في بلاغ توضيحي ، أنه ” على إثر تداول خبر يزعم أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعطى تعليمات صارمة للمفتش العام للوزارة من أجل إحالة تقارير سوداء لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة على النيابة العامة من أجل التحقيق فيها قضائيا، فإن الوزارة، تنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر، وتؤكد أن كل ما ورد في المقال المذكور مجرد ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة “.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة إذ ” تنفي هذا الخبر الزائف، فإنها تخبر كافة الصحفيات والصحفيين، أن المديرية المكلفة بالتواصل بالوزارة رهن إشارتهم للإجابة عن كل أسئلتهم واستفساراتهم، تفاديا لنشر معطيات وأخبار مغلوطة “.
20 تعليقات
ياسيد بنموسى التعليم في المغرب يجب تغيره بأكمله…
هناك مدارس عمومية.لم يتم تغيرهامنذ زمان .ولازالت بنيتها التحتية والخدمات الخاصة لايمكنك التحدث عنها ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
مدارس المغرب بالاخص المدارس المدينة القديمة تحتاج الى الترميم او إعادة بنائها من جديد .
ياسيد بنموسى يجب عليك زيارة المدارس في الأماكن الهشة كيف يدرسون فيها بالاخص في فصل الشتاء .السقف يتقاطر بماء المطر والاستاذ يضع عليه البلاستيك .القسم يصبح على شكل بركة هههههههههههه
ياسيد اخنوش الاستثمارات الحقيقية هي انت تقوم باصلاح الخدمات في المدارس العمومية . ووووووووو
يجب على الحكومة الجديدة مع تنسيق وزارة التربية والتعليم بمحافظة على جودة التعليم وذالك ببناء وراشات من اجل مصلحة التلميذ …
أين هي أموال جمعية الآباء و الأمهات التي تلهبونها كل سنة مع أموال اخرى ووووووووو.
يجب أن يكون عمل مشترك بين الحكومة الجديدة ووزارة التربية والتعليم في ترميم وصيانة المدارس العمومية . لأن المدارس العمومية هي التي تكون أجيال المستقبل الجديد …
كلكم تخرجتم من المدارس العمومية من(طبيب ومهندس ووزير ومعلم واستاذ وممرض ووووووووو)فلما لاتحافظوا على جودة التعليم ؟؟؟؟؟؟
المسؤولية يتحملها وزير التربية والتعليم وذالك بالاهتمام بالمدارس العمومية لان منها ينبع العلم كما قال تعالى في كتابه الكريم (اقرأ بإسم ربك الأعلى الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وبك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم…) صدق الله العظيم.
ياحكومة المدارس في المجال القروي جد متدهورة . كأنك تدرس في كوخ .المطر عليهم والثلوج عليهم وحسبي الله ونعم الوكيل في المسؤولين.
يجب الابتكار والإبداع الدائم والارتقاء بها لمستوى يشرف التعليم بالمغرب.
يجب العناية بالمدارس العمومية وبالاخص المجال القروي والنهوض به ودعمه ماديا ومعنويا حتى ترجع الثقة الكاملة بين الآباء ووزارة التربية والتعليم من أجل النهوض بمنظومة التعليم وجودته…
يجب الاهتمام بالمعلم لأنه ببساطة كما يقال (قم للمعلم وفيه تبجيدا….كاد المعلم ان يكون رسولا.خير الكلام ما قل ودل.
قال تعالى في كتابه الكريم (الرحمان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان…)صدق الله العظيم.
يجب على النقبات ان ترد الاعتبار للاستاذ المتعاقد ونهتم به أكثر من السابق…
التعليم في المغرب لن يتقدم وسيظل دائما متؤخرا بين الدول .وهذا راجع للمفسدين….
واسي بن موسى ا وزير الداخليه السابق و الساهر على النمودج الاموي….وزاره كلشي خاصو يمشي للنيابه العامه.اش من تعليم واش من صحه واش من سكن. كاين الله سبحانه. لبلاد مصوها ذوك لي على بالك
غدا ستسمعون العجب في هذا المجال . الم يقوموا بانقاذه ……
الحقيقة يعلمها الله منذ يمين والدخان يتصاعظ من تلك الجهة ويأتي بلاغ يكذب ما فعلته السنين .ضحك مكشوف على الذقون .؟؟؟