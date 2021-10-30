النمودج التنموي
شكيب بنموسى

هذه حقيقة إحالة بنموسى لتقارير “سوداء” لمدير أكاديمية الرباط على النيابة العامة

2021-10-30 / 9:59 صباحًا
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هبة بريس

نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خبرا يزعم إعطاء تعليمات لإحالة تقارير “سوداء” لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط -سلا-القنيطرة على النيابة العامة.

وأكدت الوزارة ، في بلاغ توضيحي ، أنه ” على إثر تداول خبر يزعم أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعطى تعليمات صارمة للمفتش العام للوزارة من أجل إحالة تقارير سوداء لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة على النيابة العامة من أجل التحقيق فيها قضائيا، فإن الوزارة، تنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر، وتؤكد أن كل ما ورد في المقال المذكور مجرد ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة “.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة إذ ” تنفي هذا الخبر الزائف، فإنها تخبر كافة الصحفيات والصحفيين، أن المديرية المكلفة بالتواصل بالوزارة رهن إشارتهم للإجابة عن كل أسئلتهم واستفساراتهم، تفاديا لنشر معطيات وأخبار مغلوطة “.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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