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تونس ترحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء

2021-10-30 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

أعلن المستشار لدى رئيس الجمهورية التونسية، وليد الحجام، عن ترحيب تونس بقرار مجلس الأمن، الصادر اليوم الجمعة، بخصوص تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام .

ويأتي هذا الموقف رغم امتناع تونس عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أشاد المستشار بتعيين ستيفان ديميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، معتبرا ذلك “خطوة مهمة نحو دفع مسار التسوية السياسية وخلق زخم إيجابي لمواصلة جهود الحل السلمي، وتدعم جهوده”.

ويرى العديد من المراقبين أن هذا الإعلان المتأخر يبقى فضفاضا وهشا، ويتناقض مع الموقف الثابت لتونس من قضية الصحراء المغربية منذ الاستقلال، بغض النظر عن الأنظمة والرؤساء.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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