درك زاكورة يطيح بعصابة قاصرين متخصصة في سرقة السيارات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أفادت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” بأن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بزاكورة، نجحت أول أمس الأربعاء في تفكيك عصابة إجرامية تتكون من 9 أشخاص من بينهم 5 قاصرين، متخصصة في سرقة السيارات والمحلات التجارية بجماعة تنزولين.

وحسب ذات المصادر فقد تم وضع 6 موقوفين منهم رهن الحراسة النظرية لصالح البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة في محكمة الاستناف في ورزازات، فيما لازال البحث جاريا عن 3 مشتبه بهم أخرين تم تحديد هوياتهم.

وذكرت مصادر الجريدة أن شكاية توصلت بها مصالح الدرك حول تعرض محتويات سيارة للسرقة، كشفت عن هذه الشبكة الإجرامية التي نفذت مؤخرا أزيد من 11 عملية سرقة.

في انتظار تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك غدا بورزازات، وإخضاعهم لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق، للكشف عن كل الملابسات المرتبطة بالجرائم المقترفة وعددها وكيفية تصريف المسروقات، فضلا عن جرائم أخرى مرتبطة بإمكانية تورطهم في جرائم اعتراض سبيل المارة، وسرقة محلات تجارية في السوق الأسبوعي للمنطقة.

ذات المصادر ذكرت أن الفاعلين الستة تم وضعهم تحت الحراسة، لعرضهم على العدالة من أجل محاكمتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية من أجل السرقات المتعددة والكسر وإتلاف ممتلكات الغير وإخفاء أشياء متحصلة من جناية. فيما لازال البحث جاريا عن 3 مشتبه فيهم آخرين.

مبينا أن هذه العملية تندرج في سياق تكثيف الجهود والعمليات التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي، من أجل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وحماية الأفراد وممتلكاتهم، بغاية تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0