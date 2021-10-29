بوريطة :”الجزائر لديها مشكلة اليوم مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن “

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، بأن الجزائر لديها مشكلة اليوم مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي ذكر على الأقل ثلاث مرات المائدة المستديرة ودعاها للعودة إلى هذه المحادثات والمشاركة في هذا المسار بشكل واقعي وبناء.

وأضاف بوريطة، جواباً على سؤال صحفي، اليوم بالرباط، حول رأيه في موضوع الموائد المستديرة، بعدما أخبرت الجزائر مجلس الأمن الدولي عن موقفها من هذه الأخيرة، (أضاف) قائلاً :” الجزائر اليوم أصبح معروف على أنها هي من افتعلت هذا النزاع وهي من تقف وراء استمراره والامتناع عن المشاركة لإيجاد الحل“.

واسترسل مؤكداً بأن الجزائر أرادت أن تعطي انطباعا بأن المغرب “معزول” وأن مواقفه متشاركة مع مجلس الأمن، لكن كل البيانات توضح أنها بالفعل إرادة مجلس الأمن والمجتمع الدولي

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1