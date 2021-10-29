ناصر بوريطة

بوريطة :” كان هناك تردد فيما يخص تعيين إيفانكو، وتلبية لطلب الأمين العام، وافقنا“

2021-10-29 / 10:38 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة حول موقف المغرب من تعيين إيفانكو ودي ميستورا، بأن المغرب في تعامله مع هذه التعيينات والاقتراحات ينطلق دائما من ثلاث مبادئ، ” الأول هو أننا دولة وطرف مسؤول يتعامل مع الأمم المتحدة في إطار الاحترام والشفافية. المبدأ الثاني يتجلى في كون المغرب واضح في تحديد اختصاصات كل طرف، لأن تحديد الموقف يتم بالنظر لمسؤولية بعض الدول“.

وأضاف ناصر بوريطة، جوابا على سؤال صحفي، بأن المبدأ الثالث يتمثل في كون المغرب يعطي الموافقة ويتعامل بشكل بناء خاصة فيما يتعلق باقتراحات الأمين العام، إلا أنه يبقى حذرا. مضيفاً بالقول :”كان هناك تردد فيما يخص إيفانكو، لأننا لا نريد أن يكون للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي مسؤوليات“.

واسترسل بوريطة، مؤكداً أنه وتلبية لطلب الأمين العام، وافق المغرب على هذا التعيين وسيراقب عن كثب مدى احترام الاختصاصات والمسؤوليات الموكولة له. مشيراً أن الأمر ينطبق كذلك على دي ميستورا، حيث سيتعامل المغرب معه في إطار محددات واضحة يجب احترامها. فالمغرب ينطلق دائما من منطلق الشرعية الدولية وخدمة مصالحه أولا وأخيرا.

وختم ناصر بوريطة، مؤكداً أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية، قضية مسؤولية يتعامل فيها المغرب بشكل بناء ويحرص على ألا يكون هنالك أي تجاوز للخطوط الحمراء

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد انتخابه أمينا عاما “للبيجيدي” ..العثماني يهنئ بنكيران ويتمنى له الشفاء

بعد انتخابه أمينا عاما “للبيجيدي” ..العثماني يهنئ بنكيران ويتمنى…

2021-10-30 / 11:00 مساءً
Photo of عمر هلال: الجزائر لديها أجندة سياسية، والمغرب لديه قضية وطنية مقدسة

عمر هلال: الجزائر لديها أجندة سياسية، والمغرب لديه قضية…

2021-10-30 / 10:58 مساءً
Photo of البوليساريو تعترف بالهزيمة وتتهم مجلس الأمن الدولي “بالتقاعس”

البوليساريو تعترف بالهزيمة وتتهم مجلس الأمن الدولي “بالتقاعس”

2021-10-30 / 10:15 مساءً
Photo of عاجل.. انتخاب عبد الإله ابن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية

عاجل.. انتخاب عبد الإله ابن كيران أمينا عاما لحزب…

2021-10-30 / 9:02 مساءً
Photo of بنعبد الله :الحكومة تسرعت في فرض جواز التلقيح وتنهج سياسة الآذان الصماء “

بنعبد الله :الحكومة تسرعت في فرض جواز التلقيح وتنهج…

2021-10-30 / 7:45 مساءً
Photo of الممثل الدائم لفرنسا بمجلس الأمن : مخطط الحكم الذاتي يشكل قاعدة جدية لحل النزاع حول الصحراء

الممثل الدائم لفرنسا بمجلس الأمن : مخطط الحكم الذاتي…

2021-10-30 / 7:09 مساءً
Photo of قرار مجلس الأمن ..دعم قوي لمسلسل الموائد المستديرة وفشل ذريع للجزائر والانفصاليين

قرار مجلس الأمن ..دعم قوي لمسلسل الموائد المستديرة وفشل…

2021-10-30 / 6:12 مساءً
Photo of هلال: يتعين مساءلة الجزائر بشأن التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف

هلال: يتعين مساءلة الجزائر بشأن التجنيد العسكري للأطفال في…

2021-10-30 / 5:27 مساءً
Photo of بنكيران في المقدمة.. البيجيدي يرشح 6 أسماء لخلافة العثماني

بنكيران في المقدمة.. البيجيدي يرشح 6 أسماء لخلافة العثماني

2021-10-30 / 3:50 مساءً
Photo of البجيديون ينتصرون لبنكيران ويصوتون برفض تأجيل المؤتمر الوطني

البجيديون ينتصرون لبنكيران ويصوتون برفض تأجيل المؤتمر الوطني

2021-10-30 / 3:08 مساءً

‫2 تعليقات

  1. وازير الخارجية المغربي دومآ يوضح الموقف ويعطي معلو معلومات جد جد صريحة
    ولكن الشيء الجميل ولأروع في هذا الشخص هوا يجعل كل واحد عند حده ويضيع التحضيرات أمام كل مقدمة كما فعل معى المسؤلين الإسبان سابقا

  2. مجرد تساؤل.
    هل تردد المغرب في تعيين كريستوفر روس وجيمس بيكر الأمريكيين !!!؟؟؟
    جاء في المقال على لسان بوريطة ما نصه:
    ”كان هناك تردد فيما يخص إيفانكو، لأننا لا نريد أن يكون للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي مسؤوليات“ انتهى الإقتباس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق