ناصر بوريطة

بوريطة :” كان هناك تردد فيما يخص تعيين إيفانكو، وتلبية لطلب الأمين العام، وافقنا“

2021-10-29 / 10:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة حول موقف المغرب من تعيين إيفانكو ودي ميستورا، بأن المغرب في تعامله مع هذه التعيينات والاقتراحات ينطلق دائما من ثلاث مبادئ، ” الأول هو أننا دولة وطرف مسؤول يتعامل مع الأمم المتحدة في إطار الاحترام والشفافية. المبدأ الثاني يتجلى في كون المغرب واضح في تحديد اختصاصات كل طرف، لأن تحديد الموقف يتم بالنظر لمسؤولية بعض الدول“.

وأضاف ناصر بوريطة، جوابا على سؤال صحفي، بأن المبدأ الثالث يتمثل في كون المغرب يعطي الموافقة ويتعامل بشكل بناء خاصة فيما يتعلق باقتراحات الأمين العام، إلا أنه يبقى حذرا. مضيفاً بالقول :”كان هناك تردد فيما يخص إيفانكو، لأننا لا نريد أن يكون للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي مسؤوليات“.

واسترسل بوريطة، مؤكداً أنه وتلبية لطلب الأمين العام، وافق المغرب على هذا التعيين وسيراقب عن كثب مدى احترام الاختصاصات والمسؤوليات الموكولة له. مشيراً أن الأمر ينطبق كذلك على دي ميستورا، حيث سيتعامل المغرب معه في إطار محددات واضحة يجب احترامها. فالمغرب ينطلق دائما من منطلق الشرعية الدولية وخدمة مصالحه أولا وأخيرا.

وختم ناصر بوريطة، مؤكداً أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية، قضية مسؤولية يتعامل فيها المغرب بشكل بناء ويحرص على ألا يكون هنالك أي تجاوز للخطوط الحمراء

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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