هلال .. الموائد المستديرة حل “وحيد وأوحد” لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية

هبة بريس _ الرباط

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، أن القرار 2602 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المعتمد اليوم الجمعة بنيويورك، يؤكد “استمرارية” مسلسل الموائد المستديرة كإطار “وحيد وأوحد” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأبرز هلال، خلال مؤتمره الصحفي بمجلس الأمن، إثر اعتماد القرار الجديد، أن هذا الأخير الذي يندرج في سياق القرارات الأربعة الأخيرة لمجلس الأمن، ” يعزز ويؤكد استمرارية مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها وبالمشاركين الأربعة فيها – المغرب والجزائر، وموريتانيا و+البوليساريو+ – كإطار وحيد وأوحد لتسوية” النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ولهذا الغرض، يضيف السفير، فإن مجلس الأمن قرر، مرة أخرى، أن الغاية النهائية للمسلسل السياسي تتمثل في التوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على أساس التوافق.

وأشار هلال إلى أنه ” تحقيقا لهذه الغاية، ومع تجديد تأكيده في قراره الـ18 على التوالي سمو وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن، إذا ما زالت هناك حاجة لذلك، أن الحكم الذاتي يبقى وسيكون الحل النهائي والأخير لهذا النزاع الإقليمي”، لافتا إلى أن اعتماد هذا القرار الجديد يأتي في سياق “مفعم بالتفاؤل” لاستئناف العملية السياسية، وذلك إثر تعيين السيد ستيفان دي ميستورا كمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، أعرب الديبلوماسي المغربي للمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة عن “تهانئه الحارة” مؤكدا الدعم الكامل للمغرب وتعاونه من أجل نجاح مهمته.

من جهة أخرى، أشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى أن مجلس الأمن عَرى، في قراره الأخير، “الادعاءات والأكاذيب” التي تروج لها الجزائر و”صنيعتها البوليساريو” بشأن حرب “هوليودية” مزعومة بالصحراء المغربية، وذلك من خلال “تجاهله التام لروايتهما الحربية وتأكيده على الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في أقاليمنا الجنوبية”.

وأبرز هلال، بالموازاة مع ذلك، أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعمت ” عدم رجعية ” المبادرة السلمية التي أقدم عليها المغرب في منطقة الكركرات في شهر نونبر من السنة الماضية، وهو الأمر الذي مكن من ” الطرد النهائي والكلي للميليشيات المسلحة للبوليساريو “، مضيفا أن مجلس الأمن أعرب عن ” انشغاله العميق” إزاء خرق المجموعة الانفصالية المسلحة لوقف إطلاق النار، وكذا بسبب مضايقاتها لحرية تنقل (المينورسو) “معرضة للخطر” ولاية البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار على أرض الميدان.

وتابع أن المغرب صرح عبر أعلى سلطة بالمملكة للأمين العام للأمم المتحدة بتمسكه باحترام وحفظ وقف إطلاق النار، وكذا تعاونه مع (المينورسو).

وفي هذا الصدد، أشار السفير إلى أن المغرب يشيد بتعيين السيد أليكسندر إيفانكو كممثل خاص ورئيس لبعثة (المينورسو)، مجددا التأكيد على”ضمانات” تعاون المملكة.

وبنفس المناسبة، أبرز السيد هلال أن مجلس الأمن أشاد، مرة أخرى، بإنجازات وجهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها داخل الأقاليم الصحراوية، ” مفندا بشكل صارخ الجزائر وصنيعتها البوليساريو ” التي تنهك نفسها في صرف ملايين الدولارات من أجل التزييف والتضليل بشأن تمتع ساكنة الصحراء المغربية بحقوقها الكاملة.

وأعرب الديبلوماسي المغربي، من جهة أخرى، عن شكره للولايات المتحدة، على تقديم هذا القرار والتفاوض بشأنه، وكذا أعضاء مجلس الأمن للدعم الذي قدموه.

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