فاس.. السجن النافذ لشرطي من الهيئة الحضرية بسبب تلقيه رشوة

هبة بريس _ ع محياوي

أدانت المحكمة الإبتدائية بفاس، يوم أمس الخميس 28 أكتوبر الجاري ، شرطي كان متابعا في حالة اعتقال بسجن بوركايز، بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع أدائه غرامة ( 1000.00) درهما .

و جاء إيقاف المتهم بعدما توصلت المصالح الأمنية المختصة، بشكاية رسمية عبر الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن قضايا الرشاوي، من سائق سيارة أجرة عن عمليات الابتزاز المتواصلة التي كان يتعرض لها من طرف شرطي برتبة ضابط من الهيئة الحضرية بالمنطقة الأولى،

و دخلت النيابة العامة على الخط بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس حيث نصبت له كمين محكم بتنسيق مع الضحية، أسفر عن إلقاء القبض على العنصر الأمني في حالة تلبس بتلقي مبلغ الرشوة بقيمة 200 درهم

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