واشنطن تطلب من 55 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد خلال أشهر

هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن واشنطن طلبت من 55 دبلوماسيا وموظفا روسيا مغادرة أراضيها خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن واشنطن تطالب 55 دبلوماسيا وموظفا روسيا بالسفارة والقنصليات الروسية بمغادرة الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، مؤكدة أن الوضع سيتفاقم على “الجبهة” الدبلوماسية نتيجة لذلك.

وقالت المتحدثة في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: “بالنظر إلى المطالب التي قدمتها واشنطن بضرورة مغادرة 55 من دبلوماسيينا وموظفينا الإداريين الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة (وهذا يعني طردهم)، فإن الوضع على (الجبهة) الدبلوماسية سيزداد سوءًا”.

وأوضحت أن لدى أمريكا الآن نحو 130 شخصا يعملون في روسيا، بينما يعمل في البعثة الروسية بواشنطن وقنصليتين في نيويورك وهيوستن، أقل من 200 شخص.

وقالت زاخاروفا، في تعليقها على الأنباء: “لقد توقفت منذ فترة طويلة عن الشعور بالدهشة إزاء كل أنواع التسريبات والتصريحات الصادرة من قبل المسؤولين الأمريكيين حول الظروف التي يُزعم أنها (لا تطاق) والتي تُجبر فيها السفارة الأمريكية في موسكو على العمل

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