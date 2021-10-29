تهريب المخدرات يجر أربعيني لأصفاد أمن الناظور

2021-10-29 / 8:12 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، زوال اليوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى المنطقة القروية سلوان بضواحي مدينة الناظور، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مرآب منزله عن العثور على سيارة محملة ب13 حزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 455 كيلوغراما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتأتي هذه القضية، في سياق العمليات الأمنية المتواصلة التي تنفذها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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