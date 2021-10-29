على عكس المتوقع ..الحكومة” تكرس” التعاقد في التعليم

هبة بريس _ الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، مواصلة الحكومة اعتماد التوظيف الجهوي بالنسبة لقطاع التعليم.

وقال لقجع في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للرد على مداخلات البرلمانيين حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، “إذا كان ملف موظفي أطر الأكاديميات فيه إشكالا، فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخر في أزيد من 200 مؤسسة عمومية يشتغلون بالمنطق نفسه”.

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ولفت الوزير إلى أن أساتذة التعاقد ومنذ سنة 2018 تم وضع نظام أساسي لهم، على غرار باقي المؤسسات العمومية، حيث باتوا يشتغلون وفق الإطار القانوني لزملائهم في باقي المؤسسات، بحيث يتقاضون أجورهم من الأكاديميات، ومنخرطون في المعاشات المدنية، وغيرها.

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