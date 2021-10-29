اعتبارا من الأحد.. السعودية ترفع إجراءات "كورونا" المشددة
صورة تعبيرية

السعودية تتقدم بطلب لاستضافة أكسبو 2030

2021-10-29 / 7:28 مساءً
0
هبة بريس

أعلنت السعودية، الجمعة، أنها تقدمت بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، في الفترة من الأول من أكتوبر 2030 إلى الأول من أبريل 2030، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة إن ولي العهد محمد بن سلمان وجه خطابا إلى الهيئة المنظمة لمعرض أكسبو الدولي، طلب فيه تنظيم المعرض تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”.

وأعرب بين سلمان، وفقا للوكالة عن “ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي”.

وتُقام النسخة الحالية من المعرض الذي يجري تنظيمه كل خمس سنوات في إمارة دبي التي تطمح الرياض لأن تنافسها في مجال الأعمال واجتذاب مقرات الشركات العالمية.

وتقدّمت المملكة بطلب الترشح في آخر يوم من فترة تقديم الطلبات التي عادة ما تمتد لستة أشهر وقد بدأت في 29 أبريل الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقال عشرات الأشخاص في الهند لعرقلتهم أداء مسلمين صلاة الجمعة

اعتقال عشرات الأشخاص في الهند لعرقلتهم أداء مسلمين صلاة…

2021-10-29 / 8:31 مساءً
Photo of السعودية تدرس قطع العلاقات مع لبنان

السعودية تدرس قطع العلاقات مع لبنان

2021-10-29 / 6:24 مساءً
Photo of إلغاء مئات الرحلات الجوية في الصين لمواجهة بؤر وبائية جديدة

إلغاء مئات الرحلات الجوية في الصين لمواجهة بؤر وبائية…

2021-10-29 / 4:08 مساءً
Photo of للقضاء على البدانة.. إسبانيا تحظر إعلانات الحلويات الموجهة للأطفال

للقضاء على البدانة.. إسبانيا تحظر إعلانات الحلويات الموجهة للأطفال

2021-10-29 / 1:07 مساءً
Photo of بعد نحو عامين على ظهوره.. تسجيل أول إصابة بكورونا في هذه الدولة

بعد نحو عامين على ظهوره.. تسجيل أول إصابة بكورونا…

2021-10-29 / 11:25 صباحًا
Photo of الصين تبدأ تطعيم الأطفال من 3 إلى 11 عاما ضد كورونا

الصين تبدأ تطعيم الأطفال من 3 إلى 11 عاما…

2021-10-29 / 10:33 صباحًا
Photo of هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب ألاسكا

هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب ألاسكا

2021-10-29 / 8:30 صباحًا
Photo of بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي

بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي

2021-10-28 / 6:58 مساءً
Photo of صحيفة: المخابرات الفرنسية أحبطت محاولة انقلاب في 2021

صحيفة: المخابرات الفرنسية أحبطت محاولة انقلاب في 2021

2021-10-28 / 1:27 مساءً
Photo of فرنسا تحذر بريطانيا: سنستخدم القوة.. والأخيرة ترد

فرنسا تحذر بريطانيا: سنستخدم القوة.. والأخيرة ترد

2021-10-28 / 10:55 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق