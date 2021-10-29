السعودية تتقدم بطلب لاستضافة أكسبو 2030

هبة بريس

أعلنت السعودية، الجمعة، أنها تقدمت بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، في الفترة من الأول من أكتوبر 2030 إلى الأول من أبريل 2030، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة إن ولي العهد محمد بن سلمان وجه خطابا إلى الهيئة المنظمة لمعرض أكسبو الدولي، طلب فيه تنظيم المعرض تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”.

وأعرب بين سلمان، وفقا للوكالة عن “ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي”.

وتُقام النسخة الحالية من المعرض الذي يجري تنظيمه كل خمس سنوات في إمارة دبي التي تطمح الرياض لأن تنافسها في مجال الأعمال واجتذاب مقرات الشركات العالمية.

وتقدّمت المملكة بطلب الترشح في آخر يوم من فترة تقديم الطلبات التي عادة ما تمتد لستة أشهر وقد بدأت في 29 أبريل الماضي.

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