الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر نسخة جديدة من دليل المستثمر

2021-10-29 / 6:50 مساءً
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هبة بريس - اقتصاد

في إطار مشاركتها في الأسبوع العالمي للمستثمر وتماشيا مع التزامها بتعزيز الثقافة المالية للجمهور، تنشر الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة جديدة من دليل المستثمر مخصصة لعمليات الإدراج في البورصة.

و يراد من هذه النسخة من دليل المستثمر شرح آلية الإدراج في البورصة بطريقة مبسطة وإزالة الغموض عن المفاهيم المصاحبة لها.

ويمكن للجمهور الاطلاع على هذا العدد الجديد وتحميله من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب، وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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