السعودية تدرس قطع العلاقات مع لبنان

2021-10-29 / 6:24 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

كشف مصدر دبلوماسي عربي مطلع في بيروت لوكالة “سبوتنيك” عن أن الرياض تدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان.

وقال المصدر: “الرياض تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية، واحتمال اتخاذ قرار بسحب السفير السعودي من لبنان خلال وقت قريب”.

نائب لبناني يطالب جورج قرداحي بالاستقالة ويهدده إن لم يفعل
يأتي ذلك بعد موجة من ردود الفعل الغاضبة على خلفية تصريحات مسجلة لوزير الإعلام وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أطلقها خلال حلقة لبرنامج “برلمان الشعب” الذي تبثه قناة “الجزيرة” القطرية.

وقال قرداحي إن جماعة “أنصار الله” – التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية – يدافعون عن أنفسهم في اليمن ضد “الاعتداءات”، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وردا على سؤال حول وجود اعتداء سعودي إماراتي على اليمن، قال: “أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن هناك اعتداء منذ 8 سنوات وما زال مستمرا، ما لم تكن قادرا على تنفيذه في عامين لن تستطيع تنفيذه في ثماني سنوات”.

وأُطلقت دعوات تطالب قرداحي بالاستقالة، بعد بوادر لاحتقان العلاقات مع الخليج. ودعا لنائب فيصل الصايغ عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، إلى استقالة وزير الإعلام اللبناني على خلفية تصريحاته.

ووفقا لتصريحات الصايغ، فإن موقف جورج قرداحي يهدد بطرح الثقة فيه داخل مجلس النواب إن لم يبادر هو بالاستقالة، قائلا إن الوزراء في كل دول العالم يحتفظون بآرائهم الشخصية لأنفسهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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