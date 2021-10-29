قرار مجلس الأمن حول الصحراء ..روسيا تصدم الجزائر وقرار تونسي بامتناع “سلبي”
صادق مجلس الأمن الدولي ، اليوم الجمعة على قرار جديد يقضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة عام الى غاية ال31 من شهر أكتوبر سنة 2022 عام .
وأكد القرار الجديد على دعم مبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي، حيث حظي بدعم 13 من أصل 15 دولة ، أربعة من أصل خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وهما الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا والصين وفرنسا، في حين صوتت دولتان من أصل ثلاث دول أفريقية لصالح القرار هما النيجر وكينيا، التي فشلت الجزائر في جرهم الى صفها رغم الضغوطات .
واختارت روسيا النأي بنفسها عن الموضوع ، حيث اختارت الحياد الايجابي بل ان موقفها يعتبر صدمة للعسكر الحاكم بالجارة الشرقية الذي لطالما ألصق بروسيا تهمة الحليف الاستراتيجي ، فيما تمكن الجنرالات من “التغرير “بتونس التي أبدت حيادا سلبيا يعاكس التاريخ والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين حكومة وشعبا بعد امتناعها عن التصويت .
25 تعليقات
يجب على المغرب الا يتنازل عن حقوقه المشروعة فالصحراء مغربية احبوا أم كرهوا.
الله الوطن الملك فلن نتخلى عنك ياصحراء ..
هذآ هو جزاؤنا عندكم ياتونس .ماكان بينا سوى الخير .ياحصرتاه نحن شعب اشقاء وتربطنا علاقة طيبة وديموقراطية.
حتى وان قمنا بمقاطعتكم هذآ ليس من صفتنا . وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم…..
في النهاية لديا أمل كبير بأن الكل سيصوت على المغرب بحرية الصحراء المغربية وان اقتضى الامر سنقوم بمسيرة اخرى . نحن يد واحدة من طنجة إلى لكويرة.