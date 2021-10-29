قرار مجلس الأمن حول الصحراء ..روسيا تصدم الجزائر وقرار تونسي بامتناع “سلبي”

هبة بريس - الرباط

صادق مجلس الأمن الدولي ، اليوم الجمعة على قرار جديد يقضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة عام الى غاية ال31 من شهر أكتوبر سنة 2022 عام .

وأكد القرار الجديد على دعم مبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي، حيث حظي بدعم 13 من أصل 15 دولة ، أربعة من أصل خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وهما الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا والصين وفرنسا، في حين صوتت دولتان من أصل ثلاث دول أفريقية لصالح القرار هما النيجر وكينيا، التي فشلت الجزائر في جرهم الى صفها رغم الضغوطات .

واختارت روسيا النأي بنفسها عن الموضوع ، حيث اختارت الحياد الايجابي بل ان موقفها يعتبر صدمة للعسكر الحاكم بالجارة الشرقية الذي لطالما ألصق بروسيا تهمة الحليف الاستراتيجي ، فيما تمكن الجنرالات من “التغرير “بتونس التي أبدت حيادا سلبيا يعاكس التاريخ والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين حكومة وشعبا بعد امتناعها عن التصويت .

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