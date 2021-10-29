قرار مجلس الأمن حول الصحراء ..روسيا تصدم الجزائر وقرار تونسي بامتناع “سلبي”
صادق مجلس الأمن الدولي ، اليوم الجمعة على قرار جديد يقضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة عام الى غاية ال31 من شهر أكتوبر سنة 2022 عام .
وأكد القرار الجديد على دعم مبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي، حيث حظي بدعم 13 من أصل 15 دولة ، أربعة من أصل خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وهما الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا والصين وفرنسا، في حين صوتت دولتان من أصل ثلاث دول أفريقية لصالح القرار هما النيجر وكينيا، التي فشلت الجزائر في جرهم الى صفها رغم الضغوطات .
واختارت روسيا النأي بنفسها عن الموضوع ، حيث اختارت الحياد الايجابي بل ان موقفها يعتبر صدمة للعسكر الحاكم بالجارة الشرقية الذي لطالما ألصق بروسيا تهمة الحليف الاستراتيجي ، فيما تمكن الجنرالات من “التغرير “بتونس التي أبدت حيادا سلبيا يعاكس التاريخ والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين حكومة وشعبا بعد امتناعها عن التصويت .
25 تعليقات
تونس تطعن المغرب في الظهر…محق من قال :”اتقي شر من أحسنت إليه”.
تونس لا حول لها ولا قوة . محتاجون إلى الغاز . ولكن وقعوا في مشكل . الجزائر دولاريا إلى النفق الاسود تسير .
مهزلة: تونس تبيع موقف دولة ، مقابل تخفيض في أسعار الطاقة المصدرة من العساكر المفلسين
ايوا دير الخير في الكلاب، ولكن حشا، الكلاب اذا طهليتي فيهم ما ينساوكش.
البوليساريو جماعة إرهابية تستهدف جنودنا ولكن بجهد الله وبركاته ستنتصر عليهم…
الصحراء مغربية وستضل مغربية احبوا أم كرهوا حتى ولو تطلبت منا ارواحنا سنكافح ونستمر من اجلها..
لماذا تونس امتنعت عن التصويت رغم العلاقة القوية التي تربطنا معها.
يجب على تونس إعادة النظر في هذآ الموضوع …انه شيء غامض بالنسبة لنا.
الحمدلله على هذه الدولة العظمى والمتقدمة صوتت من اجل المغرب هذآ شرف كبير للمغرب.
ورائنا ملك عظيم نصره الله دائما حريص على وحدة الوطن .عاش الملك والشعب المغربي العظيم.
سنضل نحارب من اجل وحدتنا الترابية المغربية من طنجة إلى لكويرة…
لا يجب لوم تونس على اتخاد هدا القرار فالاوضاع بها ليست مستقرة و اقتصادها يعاني من أزمة خانقة و اضطرابات مجتمعية . نحن نعرف مدى الضغط المسلط على تونس من طرف الجزائر لكن هده الحالة لن تدوم طويلا وعلى المغرب أن يساندها و يقوي سبل التعاون في جميع الميادين.
بالروح بالدم نفديك يا صحرائنا من شباب ورجال وشيوخ كلنا يد واحدة فالصحراء مغربية وستبقى مغربية إلي أن يرث الله الارض ومن عليها..
المرجو عدم الإهتمام لا بدول الغرب ولا غيرها، فالمغرب في صحراءه والصحراء في مغربها، وكل ما تحتاج هو قانون واحد لطالما كان موجودا، أي من يحاول دخول حدود المغرب نهايته القصف والموت، وليبقى المرتزقة في عند الجزائر.
ربما العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت مع الجزائر والمغرب زائد الانبوب الغاز .هما مسببان في امتناع تونس عن التصويت والله اعلم…
لم يعقل تونس تقوم بهذا رغم العلاقة المتينة بينا .عين اصابتنا هههههههه.
البوليساريو مجرد حبل يجره النظام الجزائري العسكري.
يجب أن يقتنعوا بأن الصحراء مغربية وستضل مغربية ولا قوة تنزعها منا سنحارب من أجلها حتى إلى آخر عرق ينبض فينا.
إنها أكبر ضربة قاضية للنظام الجزائري العسكري عند تصويت هؤلاء الدول الكبرى من أجل المغرب.
إنهم يريدون زعزعة الاستقرار في المغرب .ولكن سنقف لهم بالمرصاد ولو يكلفنا ارواحنا وحياتنا…