أشرف حكيمي

استفتاء.. تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن عالميا

2021-10-29 / 4:13 مساءً
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هبة بريس

توج الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم، وفق تصويت قام به موقع “غول” الرياضي بشراكة مع لعبة “فيفا 22”.

وشهد التصويت منافسة قوية بين أشرف حكيمي والدولي الإنجليزي أليكسندر أرنولد ،لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ليحصل الدولي المغربي في الأخير على نسبة 56 في المائة من مجموع الأصوات (6631) فيما حصل أرنولد على 35 في المائة (+4152).

وعاد المركز الثالث لظهير نادي مانشستر سيتي والمنتخب البرتغالي ،جواو كانسيلو، الذي حصل على 4 في المائة من مجموع الأصوات (449)، متفوقا على الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد) برصيد 422 صوتا ،وكايل والكر (مانشستر سيتي)، الذي حصل على 2 في المائة من الأصوات برصيد 229.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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