وفاة الممثل والمسرحي المغربي محمد بوبقرات

2021-10-29 / 2:15 مساءً
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هبة بريس

أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بوفاة الفنان الممثل والمسرحي محمد بوبقرات، أحد رواد فن المسرح والسينما بجهة الشرق، بعد وعكة صحية لم ينفع معها علاج.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنها “علمت ببالغ الأسى وعميق الحسرة نبأ وفاة المرحوم بوبقرات الذي يعتبر من المؤسسين الأوائل للحركة المسرحية والفنون الدرامية والأعمال التلفزيونية ممثلا ومخرجا”، مشيرة إلى أن الراحل اشتهر بعدة أعمال من أهمها تشخيصه لدور المولى إدريس الأكبر في مسلسل تاريخي استمتع به المغاربة في تسعينيات القرن الماضي.

بدورها، عبرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن بالغ الحزن والأسى لوفاة بوبقرات الذي يعد من أبرز الوجوه المسرحية تمثيلا وإخراجا في المشهد المسرحي بمدينة وجدة على مدار أربعة عقود، وأساسا داخل تجربة المسرح العمالي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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