الملك مبرقا أردوغان: “حريصون على مواصلة العمل سويا”

2021-10-29 / 12:38 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا، فخامة السيد رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية، باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي، عن أحر تهانئه للرئيس التركي، مشفوعة بمتمنيات جلالته له شخصيا بموفور الصحة والسعادة، ولشعب تركيا الشقيق باطراد التقدم والنمو والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وهي مناسبة كذلك، لأؤكد لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية تركيا، والمضي قدما في الارتقاء بتعاونهما الثنائي ليشمل مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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