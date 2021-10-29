فوزي لقجع

لقجع: “أتفق أن 7000 درهم رات ب غير كاف للأطباء لكن ماشي هذا مشكل الصحة”

2021-10-29 / 11:57 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا للاستماع لأجوبة وزارة الاقتصاد والمالية على أسئلة المناقشة العامة حول مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

هذا الاجتماع حضرته نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية و فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الذي تكلف بتقديم تفاصيل مواد مشروع قانون المالية المقبل.

و خلال مداخلته، أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن قطاع الصحة بالمغرب يشهد عددا من المشاكل و الاختلالات التي تطلبت تخصيص أرقام مهمة لمشاريع إصلاحية في قانون المالية الجديد.

و قال لقجع: “أتفق أن الأطباء لي كيشدو راتب 7000 درهم هو غير كاف لهم مقارنة بالعمل المطلوب منهم القيام به، لكن هذا ماشي هو المشكل الحقيقي ديال قطاع الصحة”.

و أضاف الوزير المكلف بالميزانية: “راه ساهلة نديرو 8000 درهم للأطباء، لكن لن تحل مشاكل القطاع بهذا الأمر، اليوم الرهان الحقيقي هو إصلاح الوظيفة العمومية الصحية حتى يصبح الطبيب العمومي يتقاضى راتبه وفق العقد”.

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