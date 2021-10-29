صورة تعبيرية

جريمة بشعة تهز برشيد.. طعن صديقه و انتحر شنقا بقربه

2021-10-29 / 11:19 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

استفاق سكان مدينة برشيد اليوم على وقع خبر جريمة بشعة هزت سكون منطقة الحي الحسني بعد أن طعن شاب صديقه طعنات غادرة بآداة حادة قبل أن يشنق نفسه بجواره.

الحادثة وفق مصادر مطلعة، وقعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، حيث نشب شجار بين صديقين كانا شريكين في محل للحلاقة و ذلك بسبب خلافات مادية بينهما.

و أضاف ذات المصدر أن الخلاف اللفظي تحول لتشابك بالأيدي بين الشريكين اللذان كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، قبل أن يباغث أحدهما الثاني بضربات مسترسلة بأداة حادة أسقطته الأرض مدرجا في بركة من الدماء.

و مباشرة فور ذلك، اعتقد الجاني أن صديقه قد فارق الحياة، ليدخل في نوبة هستيرية من البكاء و الصراخ ليقوم فور ذلك بشنق نفسه ليفارق الحياة على الفور بالقرب من صديقه المصاب.

و بعد تلقيها خبرا في الموضوع، هرعت عناصر الأمن الوطني لعين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة قصد إجراء تشريح طبي لها، فيما تم نقل الشخص المصاب على وجه السرعة للمستعجلات و هو في حالة جد حرجة بين الحياة و الموت بسبب النزيف الدموي الكبير جراء الطعنات التي تلقاها.

و قد فتحت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية ببرشيد تحقيقا في الموضوع، حيث تم الاستماع لعدد من الشهادات و الإفادات للجيران و لأشخاص مقربين من الهالك و الجاني.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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