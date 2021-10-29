سطات.. حملة فرض جواز التلقيح تطال الأماكن العمومية

2021-10-29 / 10:55 صباحًا
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

أطلقت السلطات المحلية بسطات حملات منسقة تنزيلا للقرارات الرامية إلى تطبيق البرتوكول الصحي، والحرص على تنزيل التدابير الاحترازية ببعض الأماكن العمومية، مع ضرورة الادلاء بجواز التلقيح أثناء الولوجيات لهذه المرافق العمومية من مقاهي ومطاعم وغيرها.

وبالموازاة مع ذلك، كشفت مصادر هبة بريس، أن الحملة طالت أيضا معظم النقاط العشوائية التي تفرخت فيها البراريك والخيام بكل من زنقة الذهيبية وزنقة الشهداء وغيرها التابعة للدائرة الحضرية الأولى، حيث تم اطلاق عملية لتحرير هذه الأماكن من قبضة الباعة الجائلين، همت هدم الخيام البلاستيكية والتجمعات العشوائية، مع حجز البضائع، ضمن قادتها عناصر السلطات المحلية، مدعومة بحوالي 30 عون سلطة، وعدد من أفراد الأمن الوطني والقوات المساعدة، حيث أسفرت العملية عن حجز مايقارب خمس عربات بحمولة كبيرة من الخضر والفواكه، بالإضافة إلى حجز مجموعة من المعدات المعروضة بالشارع العام.

كما همت العملية إزالة بعض الحواجز بالشارع العام الخاصة بالأوراش، مع اخلاء زنقة الشهداء و مولاي يوسف من مظاهر الاحتلال العشوائي للملك العام، في مقابل ذلك استحسن جمهور المواطنين العملية، وطالبوا بتعميمها وتثبيت المكتسبات، وأن لا تكون حملات مؤقتة، ما أن يمر زمن قليل حتى تعود حليمة لعادتها القديمة..

وأضافت ذات المصادر، أن الحملة التي تمت بتعليمات من عامل الاقليم ابراهيم أبو زيد، وتحت الاشراف الفعلي لرئيس الدائرة الحضرية الأولى جمال معاوية، بمعية رؤساء الدوائر الحضرية وأعوان السلطة، قد شملت العديد من المقاهي والمطاعم، للوقوف عن كثب عن مدى التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، ومدى تقيد الزبناء بالقوانين الصادرة في هذا الشأن فيما يتعلق بتوفرهم على جواز التلقيح أثناء تواجدهم داخل الأماكن العمومية، مع حث أرباب هذه المحلات على تفعيل دور المراقبة وعدم السماح لغير الملقحين بولوج هذه الاماكن العمومية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تنظيم قوافل طبية للكشف عن سرطان الثدي مجانا بجماعات وجدة انجاد

تنظيم قوافل طبية للكشف عن سرطان الثدي مجانا بجماعات…

2021-10-29 / 9:38 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2021-10-29 / 7:00 صباحًا
Photo of تأجيل النظر في قضية المدير العام للاراديف بفاس

تأجيل النظر في قضية المدير العام للاراديف بفاس

2021-10-28 / 11:50 مساءً
Photo of وزير الصحة يكشف سبب وجود بقع سوداء في جرعات من لقاح “فايزر… الكواتشو !!!

وزير الصحة يكشف سبب وجود بقع سوداء في جرعات…

2021-10-28 / 10:32 مساءً
Photo of جمعية حراس المرابد بأكادير تستنكر تصريحات أحد منخرطيها وتعتبرها موجهة “فيديو

جمعية حراس المرابد بأكادير تستنكر تصريحات أحد منخرطيها وتعتبرها…

2021-10-28 / 9:54 مساءً
Photo of ”مناصب على المقاس“ تثير غضب ”الدكاترة المعطلين“ بالمغرب

”مناصب على المقاس“ تثير غضب ”الدكاترة المعطلين“ بالمغرب

2021-10-28 / 9:34 مساءً
Photo of نقابة ” البقالي ” تدين الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون اثناء تغطيتهم احتجاجات ” جواز التلقيح “

نقابة ” البقالي ” تدين الاعتداءات التي تعرض لها…

2021-10-28 / 8:27 مساءً
Photo of الرباط.. فتح بحث قضائي في واقعة اقتحام إسباني لمستشفى بسيارته

الرباط.. فتح بحث قضائي في واقعة اقتحام إسباني لمستشفى…

2021-10-28 / 8:00 مساءً
Photo of لجنة “حماية المعطيات”.. استخدام الجواز الصحي لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين

لجنة “حماية المعطيات”.. استخدام الجواز الصحي لا يهدف إلى…

2021-10-28 / 7:35 مساءً
Photo of إحباط تهريب كوكايين في ميناء بني أنصار في الناظور

إحباط تهريب كوكايين في ميناء بني أنصار في الناظور

2021-10-28 / 6:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق