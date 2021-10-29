سطات.. حملة فرض جواز التلقيح تطال الأماكن العمومية

محمد منفلوطي_هبة بريس

أطلقت السلطات المحلية بسطات حملات منسقة تنزيلا للقرارات الرامية إلى تطبيق البرتوكول الصحي، والحرص على تنزيل التدابير الاحترازية ببعض الأماكن العمومية، مع ضرورة الادلاء بجواز التلقيح أثناء الولوجيات لهذه المرافق العمومية من مقاهي ومطاعم وغيرها.

وبالموازاة مع ذلك، كشفت مصادر هبة بريس، أن الحملة طالت أيضا معظم النقاط العشوائية التي تفرخت فيها البراريك والخيام بكل من زنقة الذهيبية وزنقة الشهداء وغيرها التابعة للدائرة الحضرية الأولى، حيث تم اطلاق عملية لتحرير هذه الأماكن من قبضة الباعة الجائلين، همت هدم الخيام البلاستيكية والتجمعات العشوائية، مع حجز البضائع، ضمن قادتها عناصر السلطات المحلية، مدعومة بحوالي 30 عون سلطة، وعدد من أفراد الأمن الوطني والقوات المساعدة، حيث أسفرت العملية عن حجز مايقارب خمس عربات بحمولة كبيرة من الخضر والفواكه، بالإضافة إلى حجز مجموعة من المعدات المعروضة بالشارع العام.

كما همت العملية إزالة بعض الحواجز بالشارع العام الخاصة بالأوراش، مع اخلاء زنقة الشهداء و مولاي يوسف من مظاهر الاحتلال العشوائي للملك العام، في مقابل ذلك استحسن جمهور المواطنين العملية، وطالبوا بتعميمها وتثبيت المكتسبات، وأن لا تكون حملات مؤقتة، ما أن يمر زمن قليل حتى تعود حليمة لعادتها القديمة..

وأضافت ذات المصادر، أن الحملة التي تمت بتعليمات من عامل الاقليم ابراهيم أبو زيد، وتحت الاشراف الفعلي لرئيس الدائرة الحضرية الأولى جمال معاوية، بمعية رؤساء الدوائر الحضرية وأعوان السلطة، قد شملت العديد من المقاهي والمطاعم، للوقوف عن كثب عن مدى التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، ومدى تقيد الزبناء بالقوانين الصادرة في هذا الشأن فيما يتعلق بتوفرهم على جواز التلقيح أثناء تواجدهم داخل الأماكن العمومية، مع حث أرباب هذه المحلات على تفعيل دور المراقبة وعدم السماح لغير الملقحين بولوج هذه الاماكن العمومية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0